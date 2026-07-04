Παραγουάη – Γαλλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Παραγουάη αντιμετωπίζει στη Φιλαδέλφεια τη Γαλλία στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της φάσης των «16» του Μουντιάλ, που θα κρίνει ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Νοτιοαμερικανοί μετρούν δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες με αντίπαλο τη Γαλλία (4-14 γκολ).

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Η Παραγουάη μετείχε στον 4ο όμιλο, όπου ξεκίνησε με βαριά ήττα με 4-1 από τις ΗΠΑ. Ακολούθησε η νίκη με 1-0 επί της Τουρκίας, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε με γκολ στο 2ο λεπτό. Στο τελευταίο ματς του γκρουπ έμεινε στο 0-0 με την Αυστραλία. Έφτασε τους 4 βαθμούς, κατέκτησε την 3η θέση στο γκρουπ και τερμάτισε στην 7η θέση των οκτώ καλύτερων τρίτων που πέρασαν στα νοκ-άουτ. Στη φάση των «32» απέναντι στη Γερμανία προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε και όταν το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, αποδείχτηκε πιο εύστοχη και πιο τυχερή.

Η Γαλλία έκανε το 3 στα 3 στον όμιλο απέναντι σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία, πετυχαίνοντας σε όλα τα ματς από τρία γκολ και πάνω. Τρία τέρματα σημείωσε και απέναντι στη Σουηδία για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «τρικολόρ» συνδυάζουν αρμονικά την ομαδικότητα και το αστείρευτο προσωπικό ταλέντο των σταρ τους. Όποτε αποφασίζουν να πατήσουν γκάζι, απλώς χάνεται το τόπι. Συμπλήρωσαν πέντε διαδοχικές νίκες και 9 επιτυχίες στις 10 τελευταίες υποχρεώσεις τους ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει σημειώσει τα 6 από τα 13 γκολ της στο τουρνουά.

Ο άσος της Παραγουάης τοποθετείται στο 19.00** ενώ το διπλό της Γαλλίας προσφέρεται στο 1.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.70** και το αντίστοιχο Under στο 2.20**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο «Philadelphia Stadium», το να είναι πρώτος σκόρερ ο Kylian Mbappe ανεβαίνει στο 3.10**, το Over 0.5 σουτ στην εστία από τον Miguel Angel Almiron πάει στο 2.70**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 2.60**.

Ταυτόχρονα, το Over 11.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.55**, η διπλή ευκαιρία υπέρ της Παραγουάης ανέρχεται στο 5.10**, ενώ το ακριβές σκορ 0-1 φτάνει στο 6.85**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.80** από 2.97.

Αήττητο εδώ και 33 ματς το Μαρόκο

Στο Χιούστον ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Καναδάς στους «32» νίκησε με 1-0 τη Νότια Αφρική. Καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έδειξε υπομονή και επιμονή και κατάφερε να πετύχει το «χρυσό» γκολ της πρόκρισης με τον Εουστάκιο στο 92’. Ο Καναδάς σκόραρε στους 9 από τους 10 τελευταίους αγώνες του.

Το Μαρόκο δεν αποτελεί έκπληξη πια. Στον προηγούμενο γύρο ξεπέρασε την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ., παρ.). Βρέθηκε να χάνει στο 72’, αλλά δεν τα παράτησε και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ματς. Έπειτα, θα μπορούσε να το πάρει στην παράταση, αλλά τα κατάφερε τελικά στα πέναλτι. Συμπλήρωσε 33 σερί ματς αήττητο (23 νίκες).

Η νίκη του Καναδά προσφέρεται στο 5.10** και αυτή του Μαρόκου στο 1.80**. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ εμφανίζεται στο 2.35** και το Under 2.5 στο 1.62**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 4.30**, το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο ο Καναδάς πάει στο 3.20** και το να σκοράρει ο Ismael Salibari ανέρχεται στο 2.90**.

Ταυτόχρονα, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο το βλέπουμε στο 3.80**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Jonathan David εμφανίζεται στο 4.55**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 7.05** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, το combo νίκη Μαρόκου και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.25** από 3.35.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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