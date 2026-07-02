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Κολομβία – Γκάνα: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (04/07)

Κολομβία - Γκάνα: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (04/07)

Εντάξει, μπορεί να μην είναι και το πιο… λαμπερό ζευγάρι της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026, μα όποιος υποτιμάει αυτό το ματς κάνει μεγάλο λάθος. 

Από τη μια η Κολομβία έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, βάζοντας πολύ δύσκολα μέχρι και στην Πορτογαλία, ενώ από την άλλη η Γκάνα έδειξε απόλυτα ανταγωνιστική απέναντι σε ομάδες όπως η Αγγλία και η Κροατία. 

Ετοιμαζόμαστε για μια πολύ ωραία, αμφίρροπη μονομαχία, λοιπόν, και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Κολομβία – Γκάνα αποδόσεις 

Η αλήθεια είναι πως η εικόνα της Κολομβίας στη φάση των ομίλων γέννησε πολλές προσδοκίες για πολύ καλή πορεία των Λατινοαμερικάνων στη διοργάνωση. Και κάπως έτσι, έχουν πάρει και τον πρώτο λόγο για νίκη κόντρα στην Γκάνα, σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters

ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΚΑΝΑ
1.52winmasters
3.95winmasters
7.30winmasters

Γενικά, παίζουν πολύ κλειστά οι Γκανέζοι και αυτό πιθανότατα να επηρεάσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν αλλάζει, πάντως, το ότι η αγορά των γκολ πάντα αξίζει μια καλή ματιά. 

OVER 2 UNDER 2 G/G N/G
1.66winmasters
2.21winmasters
2.39winmasters
1.54winmasters

Κολομβία – Γκάνα ειδικά στοιχήματα 

Πάντως, δεν θα μπορούσαμε να μη ρίξουμε το βλέμμα μας και στα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα, που δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά. Φυσικά είναι πολλές οι επιλογές και πάρα πολλοί οι υποψήφιοι συνδυασμοί σημείων. 

Όμως μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ. Κάναμε την απαραίτητη διαλογή και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε ως τις πιο ελκυστικές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
1/1+UNDER 3,5
3.45winmasters
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
6.10winmasters
Χ2+G/G 
4.80winmasters
ΚΟΛΟΜΒΙΑ+OVER 1,5+ΚΟΡΝΕΡ ΚΟΛΟΜΒΙΑ OVER 5,5+Χ. ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
8.00winmasters
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
5.00winmasters

Κολομβία – Γκάνα ειδικά παικτών 

Φυσικά, αξίζει κανείς να ασχοληθεί και με τα ακόμη πιο… ειδικά στοιχήματα. Τα ειδικά παικτών, ντε. Είτε τα βλέπει ως fun bets, είτε ως καλές επενδύσεις πάνω στα δυνατά στοιχεία ή τις συνήθειες του κάθε παίκτη, το σίγουρο είναι πως έχουν αξία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
5.10winmasters
ΣΕΜΕΝΙΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
5.33winmasters
ΡΙΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.35winmasters

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