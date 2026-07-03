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Παραγουάη – Γαλλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Παραγουάη - Γαλλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Το συγκεκριμένο ζευγάρι δεδομένα ξυπνάει μνήμες… 1998 με εκείνο το πρώτο χρυσό γκολ στην ιστορία. Τόσο η Παραγουάη, όσο και η Γαλλία όμως θέλουν να γράψουν νέα χρυσή ιστορία στο Μουντιάλ 2026 κι εμείς ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα μεταξύ τους αναμέτρηση. 

Θα βρουν οι ψυχωμένοι Λατινοαμερικάνοι τρόπο να δαμάσουν τα… άγρια άλογα της επίθεσης της Γαλλίας ή ο Εμπαπέ και η παρέα θα δώσουν ξανά παράσταση; Πάμε  να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Παραγουάη – Γαλλία αποδόσεις 

Οι «μπλε» βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, πετάνε φωτιές αυτή τη στιγμή και δεν προκαλεί την παραμικρή εντύπωση ο έντονος φαβοριτισμός τους στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan. Ακόμη κι αν η Παραγουάη προέρχεται από τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Γερμανία. 

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
13.00stoiximan
6.80stoiximan
1.21stoiximan

Προφανώς, το δικό της σημαντικό ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, η Γαλλία τα πάει πολύ καλά με αυτά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και μένει να δούμε αν η «αλμπιρόχα» θα μπορέσει να την μπλοκάρει. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.62stoiximan
2.30stoiximan
2.47stoiximan
1.50stoiximan

Παραγουάη – Γαλλία ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, είναι αυτονόητο πως κανείς αξίζει να ρίξει το βλέμμα του και στα πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα. Σε αυτό το Μουντιάλ τα ειδικά και συνδυαστικά έχουν την τιμητική τους και τα βρίσκουμε σε πληθώρα. 

Μπορούμε και να διανθίσουμε τη νίκη της Γαλλίας με διάφορα ενδιαφέροντα εξτραδάκια, αλλά και να στηρίξουμε την απόλυτη έκπληξη της Παραγουάης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε ως τις πιο ελκυστικές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΑΛΛΙΑ -2+ΓΑΛΛΙΑ OVER 19,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+ΕΜΠΑΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
4.55stoiximan
OVER 3,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
8.75stoiximan
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΓΑΛΛΙΑ ΤΕΛΙΚΟ+G/G
9.75stoiximan
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
22.00stoiximan
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
2.50stoiximan

Παραγουάη – Γαλλία ειδικά παικτών 

Παίξαμε λίγο με τον ασταμάτητο Εμπαπέ παραπάνω, αλλά φυσικά δεν είναι ο μόνος παίκτης του ματς με τον οποίο αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Υπάρχει τεράστια ποικιλία στα ειδικά παικτών, με πολλές ελκυστικές επιλογές. Και φυσικά αυξημένη αξία. Ας ρίξουμε μια ματιά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ
10.00stoiximan
ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΟΜΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
34.00stoiximan
ΟΛΙΣΕ 2+ ΑΣΙΣΤ
7.70stoiximan

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