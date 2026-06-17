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Mega Shoot: World Cup Edition – Βάζεις τα πέναλτι και διεκδικείς Mega έπαθλα* στην Elabet

Mega Shoot: World Cup Edition – Βάζεις τα πέναλτι και διεκδικείς Mega έπαθλα* στην Elabet

Το Μουντιάλ ξεκίνησε και η Elabet φέρνει το πιο fun, γρήγορο… ποδοσφαιρικό παιχνίδι του καλοκαιριού. Το νέο Mega Shoot: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα* μετατρέπει κάθε μέρα σε διαδικασία πρόκρισης, κάθε πέναλτι σε ευκαιρία για δώρα!

Κάθε μέρα αποτελεί μια νέα ευκαιρία. Νέες προσπάθειες, νέα rankings, νέοι νικητές. Το Mega Shoot δημιουργήθηκε με λογική instant entertainment, συνδυάζοντας το ποδοσφαιρικό hype του Μουντιάλ με gamification, ανταγωνισμό και καθημερινή δράση σε penalty shootout αδρεναλίνης.

Πέρα από τα καθημερινά έπαθλα, οι παίκτες συνεχίζουν να διεκδικούν επιπλέον Mega έπαθλα* από την αρχή έως το τέλος της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η Elabet επενδύει ξανά σε interactive εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και φέρνουν τον παίκτη πιο κοντά στη διασκέδαση του ίδιου του αθλητικού γεγονότος. Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο οι αγώνες. Είναι η ένταση, η πρόβλεψη, το παιχνίδι της στιγμής, το πέναλτι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και στο Mega Shoot: World Cup Edition, η Elabet σε φέρνει πιο κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Elabet, Ela όπως είσαι…

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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