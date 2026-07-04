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Το βρετανικό Grand Prix έφτασε με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το βρετανικό Grand Prix έφτασε με ενισχυμένες αποδόσεις!
F1 Grand Prix Of Austria SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 28: Pole-sitter George Russell of Great Britain driving the Mercedes AMG Petronas W17 L and Charles Leclerc of Monaco driving the Scuderia Ferrari SF-26 R lead the rest of the field off the line and down into the first corner at the start of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 28, 2026 in Spielberg, Austria. Spielberg Austria PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xArturxWidakx originalFilename:widak-f1grandp260628_np7mE.jpg

Το βρετανικό Grand Prix είναι προ των πυλών και η «μάχη» για το πρωτάθλημα οδηγών ολοένα και γίνεται μεγαλύτερη.

Στη θρυλική πίστα του Silverstone, οι πιλότοι θα καθοδηγήσουν τα μονοθέσια τους έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Τα δεδομένα στη βαθμολογία δεν έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά, όμως ο Russel μετά τη νίκη του στην Αυστρία έχει μειώσει στους 40 βαθμούς τη διαφορά από τον ομόσταβλό του, Antonelli.

Οι δύο οδηγοί της Mercedes προηγούνται στη βαθμολογία και αυτός που θέλει να μπει ανάμεσα τους είναι ο Lewis Hamilton. Ο Βρετανός οδηγός επιστρέφει στην πατρίδα του όπου έχει γράψει ιστορία καθώς έχει σημειώσει τις περισσότερες νίκες στη συγκεκριμένη πίστα (9).

Με 125 βαθμούς θέλει να κάνει μία επική ανατροπή αν και η 5η θέση στο προηγούμενο Grand Prix, τον άφησε λίγο πίσω στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ferrari βλέπει τον Leclerc να μην μπορεί να φανεί όσο ανταγωνιστικός θα ήθελε και έτσι έχει ρίξει τις ελπίδες της στον Hamilton για να πάρει επιτέλους ένα πρωτάθλημα μετά το 2007 και τον Kimi Raikkonen.

Ωστόσο η Mercedes με τους Antonelli και Russell, είναι το μεγάλο φαβορί, ειδικά από τη στιγμή που ο Ιταλός αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή έκπληξη.

H McLaren τρέχει στην έδρα της και μπροστά στο κοινό της φιλοδοξεί να δει τους οδηγούς της στο βάθρο. Οι Norris και Piastri έχουν δείξει καλά δείγματα και φέτος όμως δεν έχουν τον ρόλο του φαβορί.

Αυτή που έχει απογοητεύσει έως τώρα είναι η Red Bull. Στην έδρα της βέβαια στο προηγούμενο Grand Prix, είδε τον Verstappen να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του βάθρου και να της δίνει σημαντικούς βαθμούς.

Το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του και κάθε αγώνας αναμένεται συναρπαστικός!

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