Mέσι για Πρώτος Σκόρερ: Η Κορυφαία Απόδοση Παγκοσμίως από τη Stoiximan!

Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει να έχει πάρει την Αργεντινή απ’ το χέρι και σε αυτό το Παγκόσμιο. Ο Σκαλόνι έχει στήσει στην ομάδα γύρω από τον 39χρονο, που ξέρει να διαχειρίζεται άψογα τις δυνάμεις του και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την τεράστια κλάση του.

Η κορυφαία απόδοση παγκοσμίως: Τόσο πληρώνει ο Μέσι για πρώτος σκόρερ!

Ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του σκοράροντας και στα τρία ματς της πρωταθλήτριας κόσμου μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Μάλιστα έχει συναντήσει τα αντίπαλα δίχτυα ήδη έξι φορές, την ώρα που η ομάδα του έχει σημειώσει συνολικά οκτώ τέρματα. Το τρομερό του σερί τον βάζει μέσα στα μεγάλα φαβορί για την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τους Εμπαπέ (6), Χάαλαντ (5) και Κέιν (5).

Η κορυφαία απόδοση παγκοσμίως: Τόσο πληρώνει ο Μέσι για πρώτος σκόρερ!

Τα ξημερώματα η Αργεντινή μπαίνει στη μάχη των νοκ-άουτ αντιμετωπίζοντας το Πράσινο Ακρωτήρι (01.00). Ο Μέσι θέλει να βάλει λιθαράκι για το repeat και η Stoiximan μέχρι και την σέντρα του παιχνιδιού εκτοξεύει την απόδοσή του! Συγκεκριμένα, το να βγει ο Μέσι Πρώτος Σκόρερ βρίσκεται πλέον σε απόδοση 3.00, αυτή είναι και η κορυφαία απόδοση παγκοσμίως για τη συγκεκριμένη επιλογή!

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