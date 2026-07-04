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La Albirroja: Η Παραγουάη ήρθε στο Μουντιάλ με τη γνωστή νοτιοαμερικάνικη ψυχή!

La Albirroja: Η Παραγουάη ήρθε στο Μουντιάλ με τη γνωστή νοτιοαμερικάνικη ψυχή!

Η Παραγουάη επέστρεψε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη και θύμισε σε όλους γιατί το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής είναι το πιο παθιασμένο στον κόσμο. Η “Albirroja” δεν ήρθε για να παίξει τον ρόλο του κομπάρσου. Έχοντας χτίσει τη βάση της στο Silicon Valley, η Παραγουάη κατέβηκει στο τουρνουά με ξεκάθαρο στόχο: να βγάλει το παραδοσιακό της τσαγανό, να «ματώσει» τη φανέλα και να χαλάσει τα σχέδια κάθε φαβορί.

Όταν οι Παραγουανοί κλείνουν τους χώρους και παίζουν με την ψυχή στο στόμα, γίνονται ο απόλυτος εφιάλτης για κάθε αντίπαλο.

Το μεγάλο όπλο της Παραγουάης είναι η αμυντική της προσήλωση και η σκληράδα που βγάζει στις προσωπικές μονομαχίες. Διαθέτοντας παίκτες με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση στη μεσοεπιθετική γραμμή και ταχύτητα στα φτερά, η Παραγουάη μπορεί να απορροφήσει την πίεση χαμηλά και να χτυπήσει σαν «αστραπή» στο transition.

Μια ομάδα γεμάτη πολεμιστές, που δεν αφήνει τον αντίπαλο να αλλάξει πάσα με την ησυχία του. Κάθε στατική φάση γύρω από την αντίπαλη περιοχή αποτελεί μισό γκολ για τους Νοτιοαμερικανούς.

Θα κάνει τη ζημιά η Παραγουάη στη Novibet;

Οι «Λέοντες» της Λατινικής Αμερικής είναι έτοιμοι για τη σέντρα.

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