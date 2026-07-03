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Καναδάς – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (04/07)

Καναδάς – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (04/07)

Ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον φιλόδοξο Καναδά να υποδέχεται το Μαρόκο, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Ο Καναδάς πέρασε για πρώτη φορά γύρο νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου και «φλερτάρει» με διάκριση, ενώ το Μαρόκο αξιώνει ανάλογη πορεία με τη προηγούμενη διοργάνωση, όταν έφτασε έως τα ημιτελικά. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Καναδάς – Μαρόκο αποδόσεις 

Ο Καναδάς, με γκολ στις καθυστερήσεις, ξεπέρασε (1-0) το εμπόδιο της Νοτίου Αφρικής στους «32» του Μουντιάλ 2026 και «τρέχει» με φουλ ηθικό για την υπέρβαση.

Το Μαρόκο είχε πιο δύσκολο έργο, καθώς βρήκε απέναντί του την Ολλανδία, την οποία απέκλεισε στα πέναλτι μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Πήρε πανάξια πρόκριση, παρότι ισοφάρισε στα… χασομέρια.

Δυναμική και εμπειρία είναι υπέρ του Μαρόκο, γεγονός που αποτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τη winmasters.

ΚΑΝΑΔΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση βρίσκουμε σε υψηλή τιμή το Over 2,5.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Καναδάς – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα 

Μελετώντας το ζευγάρι δεν περνούν απαρατήρητα ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως ελκυστικές αποδόσεις. Στο προσκήνιο οι κάρτες, τα φάουλ και τα κόρνερ, ενώ στις επιλογές μας έχουμε ξεχωρίσει ένα δελεαστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΑΡΟΚΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
OVER 1,5 ΔΟΚΑΡΙΑ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ

Καναδάς – Μαρόκο ειδικά παικτών

Ματς μια κι έξω, με τη σκοπιμότητα να περνάει σε πρώτη μοίρα και τους παίκτες – ηγέτες να βγαίνουν μπροστά.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΑΪΜΠΑΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΝΤΙΑΘ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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