Φλος Ρουαγιαλ στο Πόκερ – Τι είναι και οι πιθανότητες νίκης

Το πόκερ είναι ένα παιχνίδι που κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερους fans παγκοσμίως. Ενώ παλαιότερα ο μόνος τρόπος να παίξει κάποιος πόκερ ήταν κάποια λέσχη ή κάποια επιλεγμένα επίγεια καζίνο, πλέον το πόκερ έχει κάνει δυνατά την εμφάνιση του σε όλα τα νόμιμα online καζίνο και είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους.

Το γεγονός, που έχει κάνει το πόκερ τόσο δημοφιλές, είναι ότι σε αντίθεση με τα κλασικά παιχνίδια του καζίνο, όπως η ρουλέτα και τα φρουτάκια, δεν βασίζεται αποκλειστικά στην τύχη. Αντίθετα απαιτεί μεγάλη δόση ικανότητας καθώς ένας καλός παίκτης πόκερ πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσει μια στρατηγική, να υπολογίζει πιθανότητες και να πάρει δύσκολες αποφάσεις σε συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Σε αυτόν τον οδηγό της Kingbet, θα εξετάσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά “highlights” του πόκερ: το flush royal ή royal flush. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που σίγουρα έχεις ακούσει ή δει σε ταινίες. Τι ακριβώς, όμως, είναι το φλος ρουαγιαλ, πόσο εύκολο είναι να το πετύχει κάποιος και ποιες πιθανότητες υπάρχουν να εμφανιστεί; Ας δούμε αναλυτικά πώς σχηματίζεται και πώς οδηγεί τον παίκτη στη νίκη.

Τι είναι το φλοσ ρουαγιαλ στο ποκερ;

Για σένα, που αναρωτιέσαι πώς να παίξω πόκερ, το πρώτο πράγμα, που πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις τους συνδυασμούς του παιχνιδιού. Το φλοσ ρουαγιαλ θεωρείται ο απόλυτος συνδυασμός στο πόκερ, καθώς είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός που μπορεί να εμφανιστεί. Πρόκειται για κέντα από το 10 έως τον Άσσο στο ίδιο χρώμα, δηλαδή τον συνδυασμό της υψηλότερης κέντας (πέντε συνεχόμενα φύλλα) με χρώμα (πέντε φύλλα ίδιου σχήματος).

Για να έχετε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα των κορυφαίων συνδυασμών στο πόκερ, ακολουθεί η σχετική κατάταξη, από τον δυνατότερο στο πιο αδύναμο.

Φλος ρουαγιαλ Κέντα Φλος Καρέ Φουλ Χάουζ Χρώμα Κέντα Τριάδα (Τριπς ή Σετ) Δύο Ζευγάρια Ένα Ζευγάρι Υψηλότερο φύλλο

Μπορεί συνήθως στις ταινίες να βλέπουμε μια παρτιδα πόκερ να κορυφώνεται με το πρωταγωνιστή να πετυχαίνει flush royal στο τελευταίο χέρι κερδίζοντας μάλιστα τον αντίπαλο του, που έχει κάρε, όμως όπως θα δούμε στην συνέχεια, αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στην πραγματική ζωή.

Πως κάνεις φλος ρουαγιαλ στο πόκερ – Τα φύλλα

Πάμε λοιπόν να δούμε πως μπορείς να πετύχεις φλοσ ρουαγιαλ στο πόκερ.

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις πιθανοί τρόποι για να σχηματιστεί το flush royal στο poker. Πρόκειται για την κέντα από το 10 μέχρι τον Άσσο στο ίδιο χρώμα, και αυτό μπορεί να συμβεί στα τέσσερα διαφορετικά χρώματα της τράπουλας. Οπότε οι πιθανοί συνδυασμοί για φλος ρουαγιαλ στο ποκερ είναι οι παρακάτω:

1ος συνδυασμός: 10 ♥ – J ♥ – Q ♥ – K ♥ – A ♥

2ος συνδυασμός: 10 ♣ – J ♣ – Q ♣ – K ♣ – A ♣

3ος συνδυασμός: 10 ♠ – J ♠ – Q ♠ – K ♠ – A ♠

4ος συνδυασμός: 10 ♦ – J ♦ – Q ♦ – K ♦ – A ♦

Στο Texas Hold’em, που είναι και η πιο διαδεδομένη παραλλαγή του πόκερ, αυτοί οι συνδυασμοί μπορούν να σχηματιστούν όταν ο παίκτης έχει στο χέρι του ένα ή δύο από τα απαραίτητα φύλλα, ενώ τα υπόλοιπα τρία ή τέσσερα εμφανίζονται στο board (δηλαδή τα πέντε ανοιχτά κοινά φύλλα που μοιράζονται όλοι οι παίκτες).

Ποιες είναι οι πιθανότητες να κάνεις φλος ρουαγιαλ

Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στη θεωρία καζίνο για το πόκερ, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σχετικά με το φλοσ ρουαγιαλ, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι οι πιθανότητες για να το πετύχει ένας παίκτης είναι εξαιρετικά μικρές, αφού πρόκειται για έναν συνδυασμό που απαιτεί πέντε συγκεκριμένα φύλλα μέσα από τα 52 μιας τράπουλας.

Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα να σχηματίσει κάποιος φλος ρουαγιαλ στο ποκερ ανέρχεται μόλις στο 0,000154%. Ναι, σωστά διάβασες! Στην πραγματικότητα είναι πιθανότερο να κερδίσεις στο Τζόκερ, να βρεις 5.000€ στον δρόμο ή να σου τύχει κάτι παρόμοιο.

Το royal flush στο poker είναι τόσο σπάνιο, ώστε ακόμα και επαγγελματίες που έχουν παίξει χιλιάδες παρτίδες δεν το έχουν πετύχει ποτέ. Γι’ αυτόν τον λόγο πολλά καζίνο προσφέρουν ειδικές προσφορές καζίνο και μεγάλα δώρα στους παίκτες που θα καταφέρουν να εμφανίσουν έναν τέτοιον συνδυασμό.

Επιπλέον, ακόμα πιο σπάνιο από το να πετύχει ένα παίκτης royal flush, είναι να το πετύχει και να πληρωθεί καλά από αυτό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, που μπορεί να γίνει σε κάποιον άλλο οδηγο.

Πόσο πιθανό είναι να νικήσεις με flush royal στο poker

Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η απάντηση σε μια ερώτηση που σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια είναι απολύτως σαφής. Στο πόκερ, αν καταφέρεις να σχηματίσεις φλοσ ρουαγιαλ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσεις. Το φλος ρουαγιαλ αποτελεί τον κορυφαίο συνδυασμό στο παιχνίδι και υπερισχύει όλων των άλλων χεριών. Έτσι, αν σταθείς αρκετά τυχερός ώστε να το πετύχεις, είτε σε ένα επίγειο καζίνο είτε σε κάποιο από τα καλύτερα online casino, μπορείς να είσαι βέβαιος, πως έχεις εξασφαλίσει την νίκη.

Αν λοιπόν καταφέρεις να σχηματίσεις flush royal στο poker, προσπάθησε να το εκμεταλλευτείς και να αυξήσεις το pot, όσο γίνεται περισσότερο.