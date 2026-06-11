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Καναδάς – Βοσνία: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (12/06)

Σιγά σιγά μπαίνουμε σε… full flow. Το Μουντιάλ 2026 έχει καταφτάσει και αρχίζει να ανοίγει τις αγκαλιές του σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Τρομερά δυνατό ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν έχουμε απολαύσει, όμως η φάση των ομίλων πάντα κρύβει εκπλήξεις. 

Και τέτοιες εκπλήξεις ευελπιστούν να γίνουν και ο Καναδάς και η Βοσνία, που μπαίνουν στο τουρνουά με υψηλές βλέψεις. Ειδικά από τη στιγμή που το γκρουπ τους – με Ελβετία και Κατάρ – τούς χαρίζει το δικαίωμα να ονειρεύονται με πολλές αξιώσεις την πρόκριση στα νοκ-άουτ. 

Φυσικά, προέχει η μεταξύ τους πρεμιέρα, που δείχνει αρκετά ισορροπημένη με μια πρώτη ματιά και είναι πολύ σημαντική και για τις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος

Καναδάς – Βοσνία αποδόσεις 

Ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Το… soccer έχει αρχίσει να έχει τη δυναμική του και στους πάγους του και αυτό θέλουν να αποδείξουν οι fans των Canucks. 

Αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο και αυτό δίνει ένα έξτρα προβάδισμα στην ομάδα του Τζέσι Μαρς. Σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η  Stoiximan, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. 

ΚΑΝΑΔΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΟΣΝΙΑ
1.83stoiximan
3.55stoiximan
4.50stoiximan

Το δικό της σημαντικό ενδιαφέρον έχει πάντα και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, στις πρεμιέρες τα πάντα είναι κάπως… αναγνωριστικά. Μένει να φανεί στο χορτάρι η δυναμική των ομάδων. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.18stoiximan
1.70stoiximan
2.00stoiximan
1.75stoiximan

Καναδάς – Βοσνία ειδικά στοιχήματα 

Καλό το 1Χ2 και τα… συναφή, όμως η αλήθεια είναι πως στα μεγαλύτερα ραντεβού ταιριάζουν και τα μεγαλύτερα στοιχήματα. Τα ειδικά και τα συνδυαστικά έχουν τη δική τους τιμητική στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κλέβουν τις εντυπώσεις. Μιλάμε, άλλωστε, για επιλογές με αυξημένη αξία, που χαρίζουν αυτή τη μοναδική… αγωνία σε κάθε αγώνα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις δικές μας σχετικές επιλογές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΔΑΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΒΑΣΙΛΙ 3+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
6.16stoiximan
G/G+OVER 23,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+ΚΑΡΤΕΣ OVER 3,5
5.50stoiximan
ΒΟΣΝΙΑ+UNDER 2,5
8.75stoiximan
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.65stoiximan
ΚΑΝΑΔΑΣ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
3.00stoiximan

Καναδάς – Βοσνία ειδικά παικτών 

Φυσικά, οι ειδικές επιλογές μπορούν να… εξειδικευτούν περισσότερο, να προσωποποιηθούν στους παίκτες, που θα είναι οι πρωταγωνιστές του αγώνα. Οπότε, αξίζει κανείς να ρίξει τα βλέμμα του και στα ειδικά παικτών, που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντική αξία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ
12.00stoiximan
ΤΖΕΚΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
3.10stoiximan
ΤΑΧΙΡΟΒΙΤΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.80stoiximan

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