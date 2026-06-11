Σέντρα με Δώρα*

Η ώρα που όλος ο κόσμος περίμενε πώς και πώς εδώ και μήνες, έφτασε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι εδώ, έτοιμο για σέντρα και η πρεμιέρα του γίνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική (11/6, 22:00) για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, λίγο αργότερα παίζουν Νότια Κορέα – Τσεχία (12/6, 05:00) για το ίδιο γκρουπ. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Το Μεξικό μπαίνει με προσδοκίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δεν είναι μόνο ότι είναι στους συνδιοργανωτές, αλλά και ότι έχει ποιότητα και θέλει να δείξει πράγματα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ (2022) αποκλείστηκε στον όμιλο, τερματίζοντας στην 3η θέση, πίσω από Αργεντινή και Πολωνία. Από την άλλη, η Νότια Αφρική γνωρίζει ότι έχει δύσκολο έργο, αλλά θέλει να φανεί ανταγωνιστική από την πρεμιέρα της. Επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2010, όπου είχε αποκλειστεί στον όμιλο. Τότε είχε κάνει και πάλι πρεμιέρα απέναντι στο Μεξικό (1-1), τερματίζοντας στην 3η θέση με 4 βαθμούς, πίσω από Ουρουγουάη και Μεξικό. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το «Χ» Ημίχρονο, στο 2.17.

Παρολί που δεν χάνει!

Επίσης, στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, παίζουν Νότια Κορέα – Τσεχία. Η Νότια Κορέα το πάλεψε στο Μουντιάλ του 2022, πέρασε το γκρουπ, αλλά αποκλείστηκε με 4-1 από την Βραζιλία στους «16», την ώρα που η Τσεχία επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Τότε, στο Μουντιάλ του 2006 είχε αποκλειστεί στη φάση των ομίλων. Τώρα, όμως, και οι δύο μπαίνουν με όνειρα και φιλοδοξίες για κάτι καλό, δηλαδή για αρχή για την πρόκριση στους «32». Εδώ, το No Goal δίνεται σε απόδοση 1.87. Μάλιστα, και τα δύο παιχνίδια αυτά, δηλαδή το Μεξικό – Νότια Αφρική και το Νότια Κορέα – Τσεχία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε έναν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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