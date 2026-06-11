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ΗΠΑ – Παραγουάη: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (13/06)

ΗΠΑ – Παραγουάη: Στη… μάχη οι διοργανωτές με ελκυστικές αποδόσεις!✨

Οι Γκουαρανί απέναντι στους διοργανωτές! Η ομάδα των ΗΠΑ ρίχνεται στη μάχη του Μουντιάλ κόντρα στην Παραγουάη, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Μετά από 32 χρόνια το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στα γήπεδα των ΗΠΑ, με τις προσδοκίες της οικοδέσποινας να έχουν αυξηθεί. «Πονηρή» η πρεμιέρα της στον όμιλο, κόντρα σε έναν αντίπαλο που διψάει για διάκριση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

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ΗΠΑ – Παραγουάη αποδόσεις

Οι ΗΠΑ μετέχουν για 12η φορά σε Μουντιάλ, όμως δεν έχουν καταφέρει να περάσουν πέρα από τη φάση των «16» στις τρεις τελευταίες συμμετοχές. Είναι μαζί με Μεξικό και Καναδά οι τρεις χώρες που διοργανώνουν το θεσμό.

Η Παραγουάη χρειάστηκε τη διαδικασία των μπαράζ για προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 κι επιστρέφει σε τελική φάση έπειτα από 16 χρόνια. Ομάδα με αμυντική προσέγγιση, προβλέπεται σίγουρα πως θα είναι σκληρό καρύδι.

Οι ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι στην παράδοση, μετρούν 5 νίκες και μόλις 2 ήττες κόντρα στην Παραγουάη. Κατεβαίνουν με την ταμπέλα του οριακού φαβορί, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

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Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

ΗΠΑ – Παραγουάη ειδικά στοιχήματα

Σίγουρα οι ΗΠΑ θα έχουν μεγαλύτερη πίεση για αποτέλεσμα, απέναντί τους θα βρουν μια καλά οργανωμένη άμυνα, οπότε δύσκολα το σκορ θα ξεφύγει. Πάντως, ακόμα κι έτσι, έχουν ένα μικρό προβάδισμα, κυρίως λόγω έδρας. Οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίζει ένα αξιόλογο bet builder. Ταυτόχρονα, βρίσκουμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε σούπερ αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
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OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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ΗΠΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 2+ΚΑΡΤΕΣ

ΗΠΑ – Παραγουάη ειδικά παικτών

Ο Πούλισικ αναμένεται να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής των ΗΠΑ. Έρχεται φορτσάτος από τα πρόσφατα φιλικά προετοιμασίας, συνεπώς είναι πιθανό να βρει τουλάχιστον δύο σουτ στο τέρμα. Παράλληλα, ο ακραίος μπακ Ρόμπινσον δεν διστάζει να ανεβαίνει και να τροφοδοτεί.

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ΠΟΥΛΙΣΙΚ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
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ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ OVER 0,5 ΑΣΙΣΤ
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