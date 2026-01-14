Μάθε πως να παίζεις Πόκερ – Κανόνες & Συμβουλές

Το πόκερ και ειδικότερα η εκδοχή ποκερ τεξασ χολντεμ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διαδεδομένα παιχνίδια της τράπουλας παγκοσμίως. Εκεί που κάποτε θεωρούνταν παιχνίδι αποκλειστικά για έμπειρους παίκτες ή για όσους σύχναζαν σε καζίνο, σήμερα αποτελεί μια παγκόσμια μορφή ψυχαγωγίας που προσελκύει ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου εμπειρίας.

Παρότι συχνά συγκρίνεται με παιχνίδια τύχης όπως η ρουλέτα, το πόκερ διαφέρει ουσιαστικά. Ναι, η τύχη παίζει ρόλο αφου μιλάμε για τράπουλα, αλλά συνήθως δεν αρκεί για να σου δώσει την νίκη. Στο πόκερ, η σωστή λήψη αποφάσεων, η κατανόηση των αντιπάλων και η διαχείριση των φύλλων είναι αυτά που καθορίζουν την επιτυχία σε βάθος χρόνου.

Αν λοιπόν αναρωτιέσαι πως παιζεται το ποκερ για αρχαριους, αυτός ο οδηγός είναι το κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσεις. Παρακάτω θα αναλύσουμε τους poker κανονες για την πιο δημοφιλή εκδοχη του παιχνιδιού, το ποκερ τεξασ χολντεμ.

Πώς παίζεται το πόκερ (Texas Holdem)

Το Texas Holdem είναι παιχνίδι τράπουλας στο οποίο συμμετέχουν από 2 έως 10 παίκτες. Σε κάθε παρτίδα, κάθε παίκτης λαμβάνει δύο κλειστά φύλλα, τα οποία μόνο ο ίδιος βλέπει. Στη συνέχεια ακολουθούν πέντε κοινά φύλλα που ανοίγουν σταδιακά στο κέντρο του τραπεζιού. Στο ποκερ τεξασ, οι ποκερ συνδυασμοι του κάθε παίκτη προκύπτουν από τα δύο φύλλα στο χέρι του και από τα 5 κοινά φύλλα. Η παρτίδα στο ποκερ τεξας χολντεμ, χωρίζεται σε 5 στάδια και σε κάθε στάδιο οι παίκτες μιλάνε με αριστερόστροφη φορά, ξεκινώντας από τον παίκτη, που είναι αριστερά από τον παίκτη, που έχει το dealer button. Στο τέλος κάθε παρτίδας, το dealer button μετακινειται μία θέση αριστερά.

Πάμε να δούμε, ποια είναι τα 5 στάδια της παρτίδας:

Pre Flop: μοιράζονται τα δύο κλειστά φύλλα και ξεκινά ο πρώτος γύρος πονταρίσματος

Flop: ανοίγουν τρία κοινά φύλλα

Turn: ανοίγει το τέταρτο κοινό φύλλο

River: ανοίγει το πέμπτο και τελευταίο φύλλο

Μετά το river, αν παραμένουν περισσότεροι από ένας παίκτες, γίνεται το showdown όπου συγκρίνονται οι συνδυασμοι ποκερ texas holdem και ο παίκτης με τον καλύτερο συνδυασμό κερδίζει την παρτίδα. Αν σε οποιοδήποτε σημείο της παρτίδας, πάνε όλοι οι παίκτες πάσο, ο παίκτης, που μιλάει τελευταίος, παίρνει την παρτίδα.

Στον πρώτο γύρο πονταρίσματος (preflop), ο πρώτος παίκτης που μιλάει είναι αυτός που κάθεται αριστερά του big bling (Under the Gun, UtG) και τελευταίος μιλάει ο παίκτης του big blind. Στους υπόλοιπους γύρους πονταρίσματος, ξεκινάει ο παίκτης του small blind και τελευταίος μιλάει ο παίκτης στο Button.

Κανόνες του Poker

Για να κατανοήσει κάποιος πως παιζεται το ποκερ για αρχαριους, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τους βασικούς ποκερ κανονες του παιχνιδιού. Στο Texas Holdem όλοι οι παίκτες έχουν τις ίδιες επιλογές σε κάθε γύρο και αυτό που αλλάζει είναι η σειρά με την οποία μιλάνε, η οποία καθορίζεται από την θέση τους στο τραπέζι (position).

Πάμε λοιπόν να δούμε τους βασικούς texas holdem poker κανονες, σχετικά με την θέση του παίκτη στο τραπέζι.

Σε κάθε παρτίδα πόκερ τεξασ χολντεμ υπάρχουν δύο υποχρεωτικά πονταρίσματα: Small Blind: ο παίκτης αριστερά από το dealer Big Blind: ο παίκτης δύο θέσεις αριστερά από το dealer

Τα blinds δημιουργούν το αρχικό pot και αποτελούν βασικό στοιχείο στους texas holdem poker κανονες.

Στον πρώτο γύρο πονταρίσματος (preflop), πρώτος μιλά ο παίκτης Under the Gun (UTG) και τελευταίος ο παίκτης του big blind.

Στους επόμενους γύρους πονταρίσματος, πρώτος μιλά ο παίκτης του small blind και τελευταίος ο παίκτης στο Dealer Button.

Η θέση στο τραπέζι (position) επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική, καθώς οι παίκτες που μιλούν τελευταίοι έχουν περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις των αντιπάλων τους και πρέπει πάντα να αξιοποιείται σωστά.

Οι κινήσεις στο πόκερ

Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει πλήρως πως παιζεται το ποκερ για αρχαριους, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις βασικές ενέργειες που μπορεί να κάνει σε κάθε γύρο πονταρίσματος. Οι παρακάτω επιλογές αποτελούν τον πυρήνα των ποκερ κανονες και εφαρμόζονται σε κάθε παρτίδα πόκερ τεξασ χολντεμ.

Check (Ντούκου) : Σύμφωνα με τους βασικούς ποκερ κανονες, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να κάνει check όταν είναι ο πρώτος που μιλά ή όταν όλοι οι προηγούμενοι παίκτες έχουν επίσης επιλέξει check. Με αυτή την κίνηση παραμένει στην παρτίδα χωρίς να τοποθετήσει επιπλέον μάρκες, κάτι που είναι ιδιαίτερα συχνό στο πόκερ τεξασ χολντεμ. Ωστόσο, αν έχει προηγηθεί raise από άλλον παίκτη, το check δεν επιτρέπεται, όπως ορίζουν ξεκάθαρα οι poker κανονες.

: Σύμφωνα με τους βασικούς ποκερ κανονες, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να κάνει check όταν είναι ο πρώτος που μιλά ή όταν όλοι οι προηγούμενοι παίκτες έχουν επίσης επιλέξει check. Με αυτή την κίνηση παραμένει στην παρτίδα χωρίς να τοποθετήσει επιπλέον μάρκες, κάτι που είναι ιδιαίτερα συχνό στο πόκερ τεξασ χολντεμ. Ωστόσο, αν έχει προηγηθεί raise από άλλον παίκτη, το check δεν επιτρέπεται, όπως ορίζουν ξεκάθαρα οι poker κανονες. Raise (Ποντάρω) / Re-raise (Ποντάρω εκ νέου) : Όταν ένας παίκτης επιθυμεί να αυξήσει την πίεση στους αντιπάλους του ή να διεκδικήσει ενεργά το pot, μπορεί να κάνει raise, ποντάροντας μέρος από τις μάρκες του. Αν έχει ήδη προηγηθεί ποντάρισμα, τότε η επιλογή του re-raise του επιτρέπει να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ποσό, μία κίνηση που χρησιμοποιείται συχνά στο ποκερ τεξασ, για να δείξει δυναμική ή να διώξει τους πιο αδύναμους συνδυασμούς.

: Όταν ένας παίκτης επιθυμεί να αυξήσει την πίεση στους αντιπάλους του ή να διεκδικήσει ενεργά το pot, μπορεί να κάνει raise, ποντάροντας μέρος από τις μάρκες του. Αν έχει ήδη προηγηθεί ποντάρισμα, τότε η επιλογή του re-raise του επιτρέπει να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ποσό, μία κίνηση που χρησιμοποιείται συχνά στο ποκερ τεξασ, για να δείξει δυναμική ή να διώξει τους πιο αδύναμους συνδυασμούς. Call (Τα βλέπω) : Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί raise, ο παίκτης μπορεί να κάνει call, τοποθετώντας τον ίδιο ακριβώς αριθμό μαρκών με τον αντίπαλό του. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει στην παρτίδα χωρίς να αυξήσει το ποντάρισμα.

: Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί raise, ο παίκτης μπορεί να κάνει call, τοποθετώντας τον ίδιο ακριβώς αριθμό μαρκών με τον αντίπαλό του. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει στην παρτίδα χωρίς να αυξήσει το ποντάρισμα. Fold (Πάσο) : Αν ο παίκτης κρίνει ότι το φύλλο του δεν είναι αρκετά δυνατό για να συνεχίσει, μπορεί να επιλέξει fold και να αποχωρήσει από την παρτίδα. Με το πάσο χάνει όσες μάρκες έχει ήδη ποντάρει και δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη συγκεκριμένη παρτίδα.

: Αν ο παίκτης κρίνει ότι το φύλλο του δεν είναι αρκετά δυνατό για να συνεχίσει, μπορεί να επιλέξει fold και να αποχωρήσει από την παρτίδα. Με το πάσο χάνει όσες μάρκες έχει ήδη ποντάρει και δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη συγκεκριμένη παρτίδα. Muck (Απόρριψη): Το muck πραγματοποιείται όταν ο παίκτης απορρίπτει τα φύλλα του, ακόμη και αν έχει τη δυνατότητα να κάνει check. Αυτή η κίνηση επιλέγεται όταν αντιλαμβάνεται ότι το χέρι του δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσει και δεν θέλει να μπει σε διλήμματα στην συνέχεια της παρτίδας.

Οι γύροι στο πόκερ

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι από τους texas holdem poker κανονες είναι η δομή της παρτίδας. Σε κάθε στάδιο της παρτίδας, εμφανίζονται καινούρια φυλλα στο τραπέζι και οι παίκτες, ακολουθεί γύρος πονταρίσματος, όπου οι παίκτες μπορούν να κάνουν μια από τις κινήσεις, που αναλύσαμε παραπάνω.

Πάμε λοιπόν, να δούμε αναλυτικά τα 5 στάδια, που αναφέραμε προηγουμένως.

Pre-Flop: Κάθε παίκτης λαμβάνει δύο κρυφά φύλλα. Ακολουθεί ο πρώτος γύρος πονταρίσματος, ξεκινώντας από τον παίκτη αριστερά του big blind, σύμφωνα με τους βασικούς ποκερ κανονες. Flop: Ανοίγουν τρία κοινά φύλλα στο κέντρο του τραπεζιού. Ακολουθεί νέος γύρος πονταρισμάτων, όπου οι παίκτες μπορούν να τσεκάρουν, ποντάρουν ή κάνουν fold. Turn: Ανοίγει το τέταρτο κοινό φύλλο. Πραγματοποιείται ένας ακόμα γύρος πονταρίσματος, δίνοντας δυνατότητα για στρατηγικές κινήσεις. River: Ανοίγει το πέμπτο και τελευταίο κοινό φύλλο. Ακολουθεί ο τελευταίος γύρος πονταρίσματος, πριν το showdown. Showdown: Οι παίκτες που παραμένουν αποκαλύπτουν τα φύλλα τους και νικητής είναι αυτός με τον καλύτερο συνδυασμό, σύμφωνα με την ιεραρχία ποκερ συνδυασμοι ελληνικα.

Η ιεραρχία των συνδυασμών πόκερ στα ελληνικά

Δεν γίνεται να ξεκινήσεις το πόκερ αν δεν γνωρίζεις πολύ καλά, ποιοι είναι οι ποκερ συνδυασμοι ελληνικα αλλά και ποια είναι η ιεραρχία ποκερ συνδυασμοι ελληνικα. Σε κάθε παρτίδα, οι παίκτες συνδυάζουν τα δύο φύλλα στο χέρι με τα 5 κοινά φύλλα και οι συνδυασμοι ποκερ texas holdem, καθορίζουν ποιος θα κερδίσει την παρτίδα.

Η ιεραρχία των συνδυασμών από τον πιο αδύναμο στον ισχυρότερο είναι:

High Card Pair Two Pair Three of a Kind Straight (κέντα ποκερ) Flush Full House Four of a Kind Straight Flush Royal Flush

Οι συνδυασμοί αυτοί είναι το κλειδί για να μπορείς να καταλάβεις την δυναμική σου σε μια παρτίδα και να αποφασίσεις ανάλογα τις κινήσεις σου.

Παιχνίδια Πόκερ – Οι παραλλαγές του Poker

Σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια του καζίνο, όπως το μπλακτζακ, που δεν έχει πολλές παραλλαγές, το πόκερ έχει μια μεγάλη ποικιλία παραλλαγών. Σε κάθε παραλλαγη, οι συνδυασμοί είναι ίδιοι, πχ η κεντα ποκερ πάντα θα κερδίζει τα ζευγάρια, αλλά αλλάζουν οι ποκερ κανονες.

Πάμε λοιπόν να δούμε τις πιο δημοφιλής παραλλαγές του πόκερ:

Texas Holdem / Πόκερ Τεξας Χολντεμ : Πρόκειται για την πιο δημοφιλή εκδοχή, όπου κάθε παίκτης παίρνει δύο κρυφά φύλλα, ανοιγουν 5 κοινά φύλλα και οι συνδυασμοί δημιουργούνται από τον συνδυασμό των φύλλων στο χέρι και των κοινών.

: Πρόκειται για την πιο δημοφιλή εκδοχή, όπου κάθε παίκτης παίρνει δύο κρυφά φύλλα, ανοιγουν 5 κοινά φύλλα και οι συνδυασμοί δημιουργούνται από τον συνδυασμό των φύλλων στο χέρι και των κοινών. Omaha : Αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το ποκερ τεξασ χολντεμ, με την μόνη διαφορά να είνια ότι, οι παίκτες λαμβάνουν τέσσερα κρυφά φύλλα στο χέρι αντί για δύο.

: Αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το ποκερ τεξασ χολντεμ, με την μόνη διαφορά να είνια ότι, οι παίκτες λαμβάνουν τέσσερα κρυφά φύλλα στο χέρι αντί για δύο. Omaha Hi/L o: Αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το Omaha, με την προσθήκη, ότι εκτός από το καλύτερο φύλλο κερδίζει και το χειρότερο φύλλο κάθε παρτίδας.

o: Αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το Omaha, με την προσθήκη, ότι εκτός από το καλύτερο φύλλο κερδίζει και το χειρότερο φύλλο κάθε παρτίδας. Stud Poker : Σε αυτή την παραλλαγή οι παίκτες λαμβάνουν συνολικά 7 φύλλα, 3 κλειστά φύλλα και τέσσερα ανοιχτά. Πάλι, νικητής είναι αυτός, που θα σχηματίσει τον ισχυρότερο συνδυασμό πέντε φύλλων.

: Σε αυτή την παραλλαγή οι παίκτες λαμβάνουν συνολικά 7 φύλλα, 3 κλειστά φύλλα και τέσσερα ανοιχτά. Πάλι, νικητής είναι αυτός, που θα σχηματίσει τον ισχυρότερο συνδυασμό πέντε φύλλων. 7 Card Stud Hi/Lo : Όπως με την παραλλαγή Omaha, έτσι και αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το Stud poker, με την υποσημείωση ότι κερδίζει και ο χειρότερος συνδυασμός εκτός από τον καλύτερο.

: Όπως με την παραλλαγή Omaha, έτσι και αυτή η παραλλαγή είναι ίδια με το Stud poker, με την υποσημείωση ότι κερδίζει και ο χειρότερος συνδυασμός εκτός από τον καλύτερο. Razz : Σε αυτή την παραλλαγή, ο κάθε παίκτης παίρνει δύο κλειστά φύλλα και ένα ανοικτό. Στην συνέχεια, ανοίγουν 4 κοινά φύλλα στο κέντρο. Στο τέλος, σχηματίζονται οι συνδυασμοί 5 φύλλων για κάθε παίκτη και κερδίζει αυτός με τον χειρότερο συνδυασμό.

: Σε αυτή την παραλλαγή, ο κάθε παίκτης παίρνει δύο κλειστά φύλλα και ένα ανοικτό. Στην συνέχεια, ανοίγουν 4 κοινά φύλλα στο κέντρο. Στο τέλος, σχηματίζονται οι συνδυασμοί 5 φύλλων για κάθε παίκτη και κερδίζει αυτός με τον χειρότερο συνδυασμό. 5 Card Draw : Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες παίρνουν 5 κλειστά φύλλα στο χέρι τους και δεν ανοίγουν καθόλου κοινά φύλλα. Στους γύρους πονταρίσματος, οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν, όσα από τα φύλλα τους θέλουν. Στο τέλος κερδίζει αυτός, που έχει τον καλύτερο συνδυασμό στο χέρι του.

: Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες παίρνουν 5 κλειστά φύλλα στο χέρι τους και δεν ανοίγουν καθόλου κοινά φύλλα. Στους γύρους πονταρίσματος, οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν, όσα από τα φύλλα τους θέλουν. Στο τέλος κερδίζει αυτός, που έχει τον καλύτερο συνδυασμό στο χέρι του. 2-7 Triple Draw : Ίδια λογική με το 5 Card Draw, με την διαφορά ότι στο τέλος κερδίζει ο χειρότερος συνδυασμός.

: Ίδια λογική με το 5 Card Draw, με την διαφορά ότι στο τέλος κερδίζει ο χειρότερος συνδυασμός. Horse: Ίσως η πιο απαιτητικη παραλλαγή, αφού σε κάθε παρτίδα οι παίκτες παίζουν μια διαφορετική παραλλαγή, από αυτες που αναλύσαμε παραπάνω. Έτσι οι παίκτες αναγκάζονται να έχουν συνέχεια στο νου τους τους poker κανονες κάθε παραλλαγής και να αλλάζουν στρατηγική σε κάθε παρτίδα.

Τα αρχικά φύλλα και η δυναμική τους

Αν θες να μάθεις, πως παιζεται το ποκερ για αρχαριους είναι βασικό να μάθεις να αξιολογείς τα αρχικά σου φύλλα. Τα δύο πρώτα φύλλα που λαμβάνεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές σου. Δεν παίζονται όλα τα χέρια με τον ίδιο τρόπο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάς ότι η θέση σου στο τραπέζι παίζει εξίσου ίσως και σημαντικότερο ρόλο.

Ένα δυνατό αρχικό φύλλο σε late position μπορεί να παιχτεί επιθετικά, ενώ το ίδιο φύλλο σε early position απαιτεί περισσότερη προσοχή.

Συμβουλές και Στρατηγική για να κερδίσεις στο πόκερ

Το πόκερ δεν είναι στατικό παιχνίδι. Είτε παίζεις σε κάποιο επίγειο ή σε online καζίνο δεν παίζεις απέναντι σε μηχανή, αλλά σε ανθρώπους. Γι’ αυτό και η στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.

Ενδεικτικά για τους αρχάριους παίκτες στο ποκερ τεξασ, συνιστάται:

Επιλογή δυνατών φύλλων Αποφυγή περιττών μπλόφων Εκμετάλλευση καλής θέσης

Τύποι παικτών στο πόκερ

Πάμε λοιπόν να δούμε τους πιθανούς τύπου παικτών, που μπορεί να συναντήσεις σε ένα τραπέζι πόκερ.

Loose-Passive : Παίκτες που συμμετέχουν συχνά σε ποτ, αλλά σπάνια παίρνουν πρωτοβουλίες. Γενικά, προτιμούν να κάνουν call και να παρακολουθούν τις κινήσεις των αντιπάλων στο ποκερ τεξασ χολντεμ.

: Παίκτες που συμμετέχουν συχνά σε ποτ, αλλά σπάνια παίρνουν πρωτοβουλίες. Γενικά, προτιμούν να κάνουν call και να παρακολουθούν τις κινήσεις των αντιπάλων στο ποκερ τεξασ χολντεμ. Loose-Aggressive : Μπαίνουν σε πολλές παρτίδες και παίζουν επιθετικά, χρησιμοποιώντας συχνά raise και re-raise, πιέζοντας τους αντιπάλους τους.

: Μπαίνουν σε πολλές παρτίδες και παίζουν επιθετικά, χρησιμοποιώντας συχνά raise και re-raise, πιέζοντας τους αντιπάλους τους. Tight-Passive : Επιλέγουν λίγα χέρια, αποφεύγουν το ρίσκο και ακολουθούν συνήθως τα πονταρίσματα ή κάνουν fold αν δεν έχουν δυνατούς συνδυασμους ποκερ texas holdem.

: Επιλέγουν λίγα χέρια, αποφεύγουν το ρίσκο και ακολουθούν συνήθως τα πονταρίσματα ή κάνουν fold αν δεν έχουν δυνατούς συνδυασμους ποκερ texas holdem. Tight-Aggressive: Παίζουν λίγα αλλά δυνατά χέρια και όταν μπουν στην παρτίδα επιδιώκουν τον έλεγχο, παίζοντας επιθετικά για να δείξουν την δύναμη τους.

Online poker

Αν επιλέξεις να παίξεις σε κάποιο online casino, οι ποκερ συνδυασμοι και οι ποκερ κανονες είναι ακριβώς οι ίδιοι, οπότε δεν χρειάζονται αλλαγές στην στρατηγική σου. Αυτό, που πρέπει να προσέξεις, είναι να μην χάσεις τον έλεγχο, που είναι αρκετά εύκολο στο διαδικτυακό παιχνίδι.

Η δύναμη των αποφάσεων του παίκτη

Το ποκερ τεξασ χολντεμ είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι όπου οι αποφάσεις του παίκτη καθοριζουν τόσο έντονα το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποια εγγυημένη συνταγή για το πώς να κερδίσεις στο πόκερ, όμως οι σωστές επιλογές και η ανάγνωση των αντιπάλων μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Στο ποκερ τεξασ κάθε κίνηση έχει σημασία, αφού δείχνει στοιχεία για τους παίκτες, που είναι χρήσιμα για την συνέχεια.Η σωστή ψυχολόγηση των αντιπάλων και η διατήρηση των συναισθημάτων είναι απαραίτητη για την επιτυχία.

Η μπλόφα στο Πόκερ και η σημασία της

Η μπλόφα στο πόκερ αποτελεί μια στρατηγική κίνηση κατά την οποία ο παίκτης προσπαθεί, μέσω πονταρίσματος, να οδηγήσει τους αντιπάλους του σε πάσο, ακόμη και όταν οι ποκερ συνδυασμοι, που έχει δεν είναι οι καλύτεροι. Στο ποκερ τεξασ χολντεμ, η μπλόφα είναι βασικό εργαλείο, καθώς επιτρέπει την κατάκτηση ποτ χωρίς αναγκαστικά να έχεις το καλύτερο φύλλο.

Η σωστή εφαρμογή της μπλόφας κάνει έναν παίκτη απρόβλεπτο και δυσκολεύει τους αντιπάλους να κατανοήσουν αν ακολουθεί τους ποκερ κανονες ποντάροντας με δυνατό χέρι ή αν επιχειρεί παραπλάνηση. Ωστόσο, πολλοί αρχάριοι κάνουν το λάθος είτε να μπλοφάρουν υπερβολικά, είτε να αποφεύγουν πλήρως τη μπλόφα, παίζοντας μόνο δυνατά φύλλα και έτσι γίνονται εύκολα προβλέψιμοι.

Η μπλόφα απαιτεί σωστή ανάγνωση αντιπάλων και εμπειρία, ώστε να χρησιμοποιείται τη σωστή στιγμή και με σωστό τρόπο.

Ορολογία στο Πόκερ – Λεξικό

Αν θες να μάθεις πως παιζεται το ποκερ για αρχαριους είναι αναγκαίο να γνωρίζεις κάποιες βασικές ορολογίες Παρακάτω σου παρουσιάζουμε όλες τις βασικές ορολογίες, που θα συναντήσεις σε κάθε τραπέζι.

Raise (Αυξάνω): όταν ένας παίκτης επιλέγει να αυξήσει το ποντάρισμα που έχει ήδη γίνει στην παρτίδα.

Call (Τα βλέπω): η κίνηση με την οποία ο παίκτης καλύπτει το υπάρχον ποντάρισμα για να συνεχίσει.

Fold (Πάσο): η απόφαση αποχώρησης από την παρτίδα χάνοντας τις μάρκες που έχουν ήδη πονταριστεί.

Muck (Απόρριψη): απόρριψη των φύλλων χωρίς αποκάλυψη.

All in (Ρέστα): όταν ένας παίκτης ποντάρει ολόκληρο το stack του.

Flop, Turn, River: τα τρία στάδια κατά τα οποία ανοίγουν τα κοινά φύλλα.

Pot: το συνολικό ποσό μαρκών που συγκεντρώνεται στο κέντρο του τραπεζιού.

Board: τα πέντε κοινά φύλλα της παρτίδας.

Stack: ο αριθμός των μαρκών που διαθέτει ο παίκτης.

Buy-in: το ποσό που απαιτείται για να καθίσει κάποιος στο τραπέζι.

Small Blind και Big Blind: τα υποχρεωτικά πονταρίσματα πριν μοιραστούν τα φύλλα.

Straddle (Re-straddle): τυφλό ποντάρισμα διπλάσιο του big blind.

Button, Cut off, Hijack, Lojack, Under the Gun (UTG): οι θέσεις στο τραπέζι.

Open-Ended, Gut shot, Flush/Straight Draw: καταστάσεις όπου ο παίκτης περιμένει συγκεκριμένο φύλλο.

Committed, Bad Beat, Nuts, Nut low, Tilted: όροι που περιγράφουν κρίσιμες καταστάσεις και ψυχολογία στο πόκερ.

Συχνές Ερωτήσεις για το Πόκερ