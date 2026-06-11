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Πρεμιέρα για το Μεξικό – Νότια Αφρική και Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan !

Πρεμιέρα για το Μεξικό - Νότια Αφρική και Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan !

Το Παγκόσμιο ανοίγει αυλαία με μία αναμέτρηση γεμάτη ενθουσιασμό και ποδοσφαιρική ιστορία! Το Μεξικό και η Νότια Αφρική συναντιούνται ξανά στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, δίνοντας το σύνθημα για έναν μήνα γεμάτο γκολ, συγκινήσεις και αμέτρητο ποδοσφαιρικό υλικό!

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Δεκαέξι χρόνια μετά το ιστορικό 1-1 της πρεμιέρας του Παγκόσμιου του 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι δύο ομάδες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες στο παιχνίδι που ανοίγει τη διοργάνωση. Το αξέχαστο γκολ του Τσαμπαλάλα και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι βουβουζέλες έχουν μείνει χαραγμένα στην ιστορία των Παγκοσμίων, ενώ τώρα Μεξικό και Νότια Αφρική ετοιμάζονται να γράψουν το δικό τους νέο κεφάλαιο στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη!

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Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε και το πρώτο σφύριγμα του Παγκόσμιου είναι γεγονός. Το Mission μετατρέπει την πρεμιέρα της διοργάνωσης σε μία ακόμη ευκαιρία για έπαθλο* ανταμοιβής!

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