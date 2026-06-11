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Πρεμιέρα στο Μουντιάλ με τρομερές αποδόσεις στη winmasters!

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ με τρομερές αποδόσεις στη winmasters!

Η ώρα που όλοι περιμέναμε… τέσσερα χρόνια έφτασε! Το Μουντιάλ είναι ξανά εδώ, μεγαλύτερο από ποτέ, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Και ετοιμάζεται για την πρώτη του σέντρα, σε ένα παιχνίδι με έντονο άρωμα 2010.

Απλά τούτη τη φορά, το Μεξικό είναι που θα υποδεχθεί τη Νότια Αφρική και όχι το αντίστροφο. Όπως και να έχει σε λίγες ώρες θα έχουμε επίσημα δράση στο Παγκόσμιο

Κύπελλο και πρέπει να θυμάστε πως για τον επόμενο έναν μήνα και… κάτι τις κορυφαίες αποδόσεις θα τις βρίσκετε πάντα στη winmasters!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Οι Μεξικανοί έχουν όλα τα φόντα για την ιδανική πρεμιέρα. Μια σαφώς ανώτερη ομάδα από την αντίπαλό τους αλλά και τον κόσμο τους στο πλευρό τους. Για αυτό και είναι ξεκάθαρα το φαβορί στο ζευγάρι. Τον άσο τον συναντάμε στο 1.40 και το διπλό πολύ πιο ψηλά, στο 8.75, ενώ την ισοπαλία στο 4.55.

Πάντα ενδιαφέρουσα και η αγορά των γκολ, ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις. Με το line στο 2,5, το Over προσφέρεται στο 2.17 και το Under στο 1.68.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Φυσικά, η winmasters έχει φροντίσει να κάνει ακόμη πιο ελκυστικά τα πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ρίχνοντας στο τραπέζι μια σειρά από εξαιρετικές ειδικές και συνδυαστικές επιλογές.

Για παράδειγμα, η νίκη του Μεξικού με Over 8,5 κόρνερ στο ματς και anytime σκόρερ το Ραούλ Χιμένες στο 4.35 ή το G/G με Over 2,5 τέρματα και Over 3,5 κάρτες στο 5.15 είναι στοιχήματα που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν

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