Πρεμιέρα στο Μουντιάλ με τρομερές αποδόσεις στη winmasters!

Η ώρα που όλοι περιμέναμε… τέσσερα χρόνια έφτασε! Το Μουντιάλ είναι ξανά εδώ, μεγαλύτερο από ποτέ, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Και ετοιμάζεται για την πρώτη του σέντρα, σε ένα παιχνίδι με έντονο άρωμα 2010.

Απλά τούτη τη φορά, το Μεξικό είναι που θα υποδεχθεί τη Νότια Αφρική και όχι το αντίστροφο. Όπως και να έχει σε λίγες ώρες θα έχουμε επίσημα δράση στο Παγκόσμιο

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Οι Μεξικανοί έχουν όλα τα φόντα για την ιδανική πρεμιέρα. Μια σαφώς ανώτερη ομάδα από την αντίπαλό τους αλλά και τον κόσμο τους στο πλευρό τους. Για αυτό και είναι ξεκάθαρα το φαβορί στο ζευγάρι. Τον άσο τον συναντάμε στο 1.40 και το διπλό πολύ πιο ψηλά, στο 8.75, ενώ την ισοπαλία στο 4.55.

Πάντα ενδιαφέρουσα και η αγορά των γκολ, ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις. Με το line στο 2,5, το Over προσφέρεται στο 2.17 και το Under στο 1.68.

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Για παράδειγμα, η νίκη του Μεξικού με Over 8,5 κόρνερ στο ματς και anytime σκόρερ το Ραούλ Χιμένες στο 4.35 ή το G/G με Over 2,5 τέρματα και Over 3,5 κάρτες στο 5.15 είναι στοιχήματα που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν

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