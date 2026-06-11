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Bet Boss World Cup 2026: Προβλέπεις σωστά και διεκδικείς έπαθλα* αξίας 1.000.000€!

Bet Boss World Cup 2026: Προβλέπεις σωστά και διεκδικείς έπαθλα* αξίας 1.000.000€!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη συναντά το πιο συναρπαστικό free game* του Pamestoixima.gr!

Το Bet Boss World Cup 2026 έρχεται αποκλειστικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο και μοιράζει καθημερινά και εβδομαδιαία έπαθλα*, με συνολικό εγγυημένο έπαθλο* που φτάνει το εντυπωσιακό 1.000.000€!

Με τον αγαπημένο μηχανισμό του Bet Boss, αλλά πλήρως προσαρμοσμένο στη δράση του World Cup 2026, καλείσαι να απαντήσεις σε σύντομες και διασκεδαστικές ερωτήσεις γύρω από τους αγώνες, τους παίκτες, τα γκολ και όλα όσα συμβαίνουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Κάθε σωστή πρόβλεψη σου χαρίζει πόντους, ενώ οι πιο απαιτητικές ερωτήσεις προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη βαθμολογική ανταμοιβή. Όσο καλύτερες είναι οι προβλέψεις σου, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις στους καθημερινούς και εβδομαδιαίους πίνακες κατάταξης, διεκδικώντας μοναδικά δώρα*.

Bet Boss World Cup 2026: Έπαθλα* αξίας 1.000.000€

Το ειδικό World Cup edition του Bet Boss ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο των επάθλων*, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο!

Καθημερινά και εβδομαδιαία τουρνουά προσφέρουν σημαντικά έπαθλα* στους κορυφαίους παίκτες, ενώ κάθε σωστή πρόβλεψη μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης.

Προβλέπεις το Παγκόσμιο Κύπελλο και κερδίζεις*

Ποια ομάδα θα πάρει τη νίκη; Ποιος θα σκοράρει; Πόσα γκολ θα μπουν; Το Bet Boss World Cup 2026 μετατρέπει κάθε αγώνα του World Cup 2026 σε μια νέα πρόκληση γνώσεων και προβλέψεων.

Μπαίνεις στο παιχνίδι, απαντάς στις ερωτήσεις, συγκεντρώνεις πόντους και παρακολουθείς την πορεία σου στους πίνακες κατάταξης, ζώντας κάθε στιγμή της διοργάνωσης ακόμα πιο έντονα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά και μαζί του αρχίζει το μεγαλύτερο Bet Boss που έγινε ποτέ, με 1.000.000€ σε εγγυημένα έπαθλα* να περιμένουν τους κορυφαίους παίκτες!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».

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