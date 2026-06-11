Βραζιλία – Μαρόκο: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (14/06)

Η Βραζιλία, η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ, κάνει σέντρα στον τρίτο όμιλο (Κυριακή, 01:00) απέναντι στο υπολογίσιμο Μαρόκο, σε μια δυνατή αναμέτρηση στο κουπόνι.

Από το 2002 έχει να ανέβει στο βάθρο η Σελεσάο, η οποία κατέχει τα περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα (5) από κάθε άλλη εθνική, όπως και τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση (22).

Το Μαρόκο θα επιδιώξει να επαναλάβει ανάλογη πορεία όπως στο προηγούμενο Μουντιάλ, όταν έφτασε έως τα ημιτελικά. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 9.50 50.00

Βραζιλία – Μαρόκο αποδόσεις

Η Βραζιλία έχει στο τιμόνι της τον Κάρλο Αντσελότι, πρόκειται για τον μοναδικό τεχνικό που έχει κατακτήσει πέντε φορές το Τσάμπιονς Λιγκ. Υπό τις οδηγίες του θα κυνηγήσει την επιστροφή στην κορυφή. Εξάλλου προβλημάτισε κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης.

Το Μαρόκο πήρε στα… χαρτιά το πρόσφατο Κόπα Άφρικα μετά τη τιμωρία της Σενεγάλης και δείχνει ικανό να σηκώσει ανάστημα απέναντι στα… μεγαθήρια. Με νέο προπονητή και παίχτες που διαθέτουν εμπειρία, όπως ο φορ του Ολυμπιακού, Ελ Κααμπί.

Μελετώντας το σετ αποδόσεων, βρίσκουμε σε απόδοση φαβορί τη Βραζιλία από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο, με το Over 2,5 να πληρώνει οριακά πάνω από τις δύο μονάδες.

Βραζιλία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Με ένα πρώτο ανάγνωσμα, σίγουρα δεν λογίζεται εύκολη αποστολή για τη Βραζιλία. Άλλωστε, το ρόστερ της δεν τρομάζει σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα, το Μαρόκο διαθέτει την απαιτούμενη επιθετική δυναμική για να προβληματίσει την άμυνα της Σελεσάο. Δεν αποκλείουμε να… σπάσει ο άσος, οπότε είναι προτιμότερο να στραφούμε σε ειδικά στοιχήματα, ενώ πάντα στο παιχνίδι μας αξίζει να προσθέσουμε ένα bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.70 OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 2.90 Χ+G/G+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.40 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ 5.80 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ: 1-1 2.65

Βραζιλία – Μαρόκο ειδικά παικτών

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, προέρχεται από καλή σεζόν στις αναλύσεις και αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά «όπλα» στο επιθετικό παιχνίδι της Βραζιλίας. Ρεαλιστικό σενάριο να βρει δίχτυα, ενώ από την άλλη πλευρά θα κυνηγήσουμε ένα σουτ εντός στόχου του φορ Ελ Κααμπί.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΑΦΙΝΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.77 ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 1+ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 1.93

Δες επίσης: