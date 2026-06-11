ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Βραζιλία – Μαρόκο: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (14/06)

Η Βραζιλία, η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ, κάνει σέντρα στον τρίτο όμιλο (Κυριακή, 01:00) απέναντι στο υπολογίσιμο Μαρόκο, σε μια δυνατή αναμέτρηση στο κουπόνι.

Από το 2002 έχει να ανέβει στο βάθρο η Σελεσάο, η οποία κατέχει τα περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα (5) από κάθε άλλη εθνική, όπως και τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση (22).

Το Μαρόκο θα επιδιώξει να επαναλάβει ανάλογη πορεία όπως στο προηγούμενο Μουντιάλ, όταν έφτασε έως τα ημιτελικά. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Βραζιλία – Μαρόκο αποδόσεις

Η Βραζιλία έχει στο τιμόνι της τον Κάρλο Αντσελότι, πρόκειται για τον μοναδικό τεχνικό που έχει κατακτήσει πέντε φορές το Τσάμπιονς Λιγκ. Υπό τις οδηγίες του θα κυνηγήσει την επιστροφή στην κορυφή. Εξάλλου προβλημάτισε κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης.

Το Μαρόκο πήρε στα… χαρτιά το πρόσφατο Κόπα Άφρικα μετά τη τιμωρία της Σενεγάλης και δείχνει ικανό να σηκώσει ανάστημα απέναντι στα… μεγαθήρια. Με νέο προπονητή και παίχτες που διαθέτουν εμπειρία, όπως ο φορ του Ολυμπιακού, Ελ Κααμπί.

Μελετώντας το σετ αποδόσεων, βρίσκουμε σε απόδοση φαβορί τη Βραζιλία από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο, με το Over 2,5 να πληρώνει οριακά πάνω από τις δύο μονάδες.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Βραζιλία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Με ένα πρώτο ανάγνωσμα, σίγουρα δεν λογίζεται εύκολη αποστολή για τη Βραζιλία. Άλλωστε, το ρόστερ της δεν τρομάζει σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα, το Μαρόκο διαθέτει την απαιτούμενη επιθετική δυναμική για να προβληματίσει την άμυνα της Σελεσάο. Δεν αποκλείουμε να… σπάσει ο άσος, οπότε είναι προτιμότερο να στραφούμε σε ειδικά στοιχήματα, ενώ πάντα στο παιχνίδι μας αξίζει να προσθέσουμε ένα bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
Χ+G/G+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ: 1-1

Βραζιλία – Μαρόκο ειδικά παικτών

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, προέρχεται από καλή σεζόν στις αναλύσεις και αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά «όπλα» στο επιθετικό παιχνίδι της Βραζιλίας. Ρεαλιστικό σενάριο να βρει δίχτυα, ενώ από την άλλη πλευρά θα κυνηγήσουμε ένα σουτ εντός στόχου του φορ Ελ Κααμπί.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΡΑΦΙΝΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 1+ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Δες επίσης: 

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino