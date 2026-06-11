Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο με ενισχυμένες αποδόσεις!

To Παγκόσμιο Κύπελλο είναι έτοιμο να «ανοίξει τις πύλες» του με το εναρκτήριο ματς να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Ένας εκ των διοργανωτών, το Μεξικό, υποδέχεται τη Νότια Αφρική σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο ζευγάρι έπαιξε αντιμέτωπο και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης το 2010 στη Νότια Αφρική.

Τώρα το Μεξικό έχει τον πρώτο λόγο και είναι το φαβορί τόσο της αναμέτρησης όσο και του ομίλου. Το σύνολο του Χαβιέρ Αγκίρε θέλει να ξεκινήσει με νίκη αυτό το ταξίδι του και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στη διοργάνωση.

Με τη δύναμη των φιλάθλων του και ένα αξιόλογο σύνολο έχει πιθανότητες για να το πετύχει αν παίξει βάσει των δυνατοτήτων του.

Από την άλλη η Νότια Αφρική δεν έχει γευτεί ποτέ τη χαρά της πρόκρισης από έναν όμιλο και αυτό ευελπιστεί να κάνει τώρα. Έχει τον ρόλο του μεγάλου αουτσάιντερ στον όμιλο αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις όλα είναι δυνατά.

Μεξικό – Νότια Αφρική 1: 1.45 X: 4.30 2: 7.80

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), η Νότια Κορέα και η Τσεχία θα έρθουν αντιμέτωπες στη Σαποπά, λίγο έξω από τη Γουαδαλαχάρα.

Οι δύο τους, μαζί με το Μεξικό, θα δώσουν «μάχη» για τις πρώτες δύο θέσεις ενώ και η 3η υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Νότια Κορέα έχει ένα αξιόλογο υλικό και με αρχηγό τον Σον, στοχεύει σε μία έκπληξη. Σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση, το να σκοράρει πρώτη θα είναι αρκετά σημαντικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Από την άλλη η Τσεχία μπορεί να μην εντυπωσίασε στα προκριματικά και στα μπαράζ, όμως ταξίδεψε στο Μουντιάλ και τώρα έχει την ευκαιρία για διάκριση.

Με τον Πάτρικ Σικ ως «αιχμή του δόρατος» και τον Σούτσεκ να παραμένει μία σημαντική φυσιογνωμία στον χώρο του κέντρου, οι Τσέχοι θέλουν να προχωρήσουν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νότια Κορέα – Τσεχία 1: 2.65 X: 3.10 2: 2.85

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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