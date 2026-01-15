Bet365 Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Σε προβληματίζει ποια στοιχηματική εταιρία να επιλέξεις; Σε αγχώνει το πώς να κάνεις ΕΓΓΡΑΦΗ, και αναρωτιέσαι γιατί χρειάζεται η Ταυτοποίηση; Στο kingbet έχουμε τις απαντήσεις και στο παρακάτω κείμενο σου παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για όλα αυτά.

Μία από τις καλύτερες στοιχηματικες εταιριες η bet365 αποτελεί εγγύηση στο χώρο του στοιχήματος και προσφέρει πολλές στοιχηματικές προσφορές, πλούσιου περιεχομένου και στις επιλογές live casino.

H bet365 εγγραφη είναι κάτι απλό όπως επίσης και η bet365 ταυτοποιηση. Πάμε να ξεκινήσουμε!

Πως κάνω bet365 εγγραφή;

Αρχικά μπορείς να κάνεις bet365 gr εγγραφη είτε από κινητό είτε από υπολογιστή.Τα βήματα για να κάνεις εγγραφή στη bet365 είναι απλά. Συγκεκριμένα:

Υπάρχει ένα κουμπί πάνω δεξιά που γράφει ΕΓΓΡΑΦΗ. Ανοίγει μια φόρμα που θα χρειαστεί να συμπλήρωσεις. Ως χώρα διαμονής επιλέγεις την Ελλάδα. Ανάλογα το φύλο σου επιλέγεις Κύριος ή Κυρία στον «Τίτλο». Συμπληρώνεις τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή το Όνομα, το Επώνυμο και την Ημερομηνία Γέννησής σου. Για το έγγραφο ταυτοποίησης επιλέγεις είτε Αστυνομική Ταυτότητα είτε Διαβατήριο. Συμπληρώνεις τον κωδικό εγγράφου που έχεις επιλέξει. Συμπληρώνεις είναι το email και η διεύθυνση σου. Καλό είναι να προσθέσεις ένα email που έχεις πρόσβαση και χρησιμοποιείς αρκετά μιας και θα χρειαστεί για την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Έπειτα συμπληρώνεις το τηλέφωνο επικοινωνίας σου. Έχει ένα κουτάκι από κάτω που επιλέγεις με ποιον τρόπο θέλεις η στοιχηματική εταιρία να σε ενημερώνει για τις προσφορές*. Ακολουθούν τα στοιχεία για τον τόπο κατοικίας σου. Προσοχή! Θα πρέπει να είναι η πραγματική σου διεύθυνση αφού θα είναι ένα στοιχείο που θα είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του λογαριασμού μετά. Τώρα χρειάζεται να βάλεις τα στοιχεία σύνδεσής σου δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Και τα δύο πρέπει να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες. Θα χρειαστεί να βάλεις και έναν τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας, δηλαδή τέσσερα ψηφία που θα βάλεις και στην επιβεβαίωση ενώ αυτός ο κωδικός θα χρειαστεί και στη συνέχεια. Στην Ελλάδα η συνήθης μορφή εμφάνισης των αποδόσεων είναι ο δεκαδικές μονάδες. Εάν δεν σε βολεύει πάντως μπορείς να το αλλάξεις. Το επόμενο κουτάκι το αφήνεις κενό Τέλος κλικάρεις το κουτί που είναι για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και για επιβεβαίωση ότι είσαι άνω των 21. Κλικάρεις την επιλογή εγγραφη bet365.

Άμεσα θα σας έρθει ένα email στη διεύθυνση που δηλώσατε για να ενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου. Το ανοίγεις και ακολουθείς τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί.

Ποια είναι τα bet365 έγγραφα ταυτοποίησης

Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι ένα αντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και ένα αποδεικτικό έγγραφο που θα επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας σου.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που έχεις δηλώσει την ταυτότητά σου στέλνεις ένα έγχρωμο αντίγραφο της εμπρός όψης και άλλο ένα της πίσω όψης.

Για το διαβατήριο επισυνάπτεις ένα έγχρωμο αντίγραφο που φαίνονται τα στοιχεία σου.

Όσον αφορά την επιβεβαίωση της Διεύθυνσης θα πρέπει να στείλεις ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο. Κάτι τέτοιο είναι κάποιος:

Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, ίντερνετ κ.α)

Εκκαθαριστικό Εφορίας

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

Βεβαίωση από ΚΕΠ ή gov.gr

Οι επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι πολλές και εύκολες. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια και οποιοδήποτε στοιχείο αποστέλλεται είναι εμπιστευτικό.

Συχνές ερωτήσεις για τη bet365 ταυτοποίηση και εγγραφή