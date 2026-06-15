Γαλλία – Σενεγάλη: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (16/06)

Ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Γαλλία, ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη φιλόδοξη Σενεγάλη, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Οι «τρικολόρ» διαθέτουν ένα από τα πληρέστερα ρόστερ στη διοργάνωση, το 2018 κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο και τέσσερα χρόνια αργότερα έφτασαν έως τον τελικό. Διψάει για διάκριση η Σενεγάλη του Σάντιο Μανέ, πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 5.70 80.00

Γαλλία – Σενεγάλη αποδόσεις

Η Γαλλία διαθέτει την απαιτούμενη δυναμική για να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. «Τρομάζει» η μεσοεπιθετική της γραμμή, εκεί όπου ξεχωρίζουν οι Εμπαπέ και Ντεμπελέ, στο τελευταίο Μουντιάλ υπό την καθοδήγηση του Ντιντιέ Ντεσάν.

Στις καρδιές του περισσότερου κόσμου η Σενεγάλη λογίζεται ως η πρόσφατη κάτοχος του Κόπα Άφρικα, παρότι έχασε στα… χαρτιά τον τίτλο από το Μαρόκο. Πέρασε αήττητη στην τελική φάση και θα κυνηγήσει την υπέρβαση.

Είναι λογικό η πανίσχυρη Γαλλία να ορίζεται ως το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Οριακό αουτσάιντερ το Over 2,5 στις αγορές των γκολ, στο 1,93 στη Stoiximan, αν και αμφότερες επιδεικνύουν ευχέρεια στο σκοράρισμα

Γαλλία – Σενεγάλη ειδικά στοιχήματα

Οι τρικολόρ υπερτερούν αισθητά, αλλά είναι πιθανό η Σενεγάλη να προβληματίσει την άμυνά τους. Με βάση αυτό το σκεπτικό θα χτίσουμε ένα bet builder. Επιπλέον δεν περνούν απαρατήρητα ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως ικανοποιητικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.45 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ 2.50 1+G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.70 ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΔΟΚΑΡΙ: 0,5 5.15 ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1 ή 3-1 ή 4-1 4.60

Γαλλία – Σενεγάλη ειδικά παικτών

Κομβικός στο παιχνίδι των Γάλλων ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος θα επιδιώξει να δώσει απαντήσεις μετά από μια μέτρια σεζόν. Συνεπώς υπάρχει αξία στο να βρει πρώτος δίχτυα ο 27χρονος εξτρέμ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΜΠΑΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 3.50 ΜΑΝΕ 2+ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 4.75

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