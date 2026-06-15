ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Vistabet: Βέλγιο – Αίγυπτος με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Βέλγιο - Αίγυπτος με 0% Γκανιότα*!

Παγίδα στην πρεμιέρα για το Βέλγιο, όπου αντιμετωπίζει στο Σιάτλ την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Βέλγιο – Αίγυπτος!

Να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί
Το Βέλγιο προσέρχεται και σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, ωστόσο η ιστορία των τελευταίων ετών δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει να τις επιβεβαιώσει. Παρά το γεγονός ότι διέθετε εξαιρετικό ρόστερ, δεν μπόρεσε να φτάσει σε κάποιον τίτλο, και αυτή τη φορά η αποστολή του μοιάζει ακόμη πιο απαιτητική. Η «χρυσή γενιά» έχει πλέον αποδυναμωθεί, με αρκετούς παίκτες να βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής τους ή να έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ το νέο αίμα δεν δείχνει ακόμη ικανό να καλύψει πλήρως το κενό. Σε σύγκριση με άλλες ομάδες του τουρνουά, η διαφορά ποιότητας παραμένει εμφανής. Σε επίπεδο προκριματικών, οι Βέλγοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ 2026 με πολύ καλή επίδοση, καταγράφοντας 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, χωρίς ήττα, και εντυπωσιακό συντελεστή τερμάτων 29-7. Στον όμιλό τους ξεπέρασαν Ουαλία, Βόρεια Μακεδονία, Καζακστάν και Λιχτενστάιν, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στη συνέχεια έδωσαν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, με απολογισμό δυο νίκες, μια ήττα και μια ισοπαλία. Θετικό νέο αποτελεί η επιστροφή του Κουρτουά, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Το Βέλγιο έχει μόνο μία ήττα στα 15 τελευταία παιχνίδια σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 2.15 να βρει δίχτυα οποτεδήποτε στην αναμέτρηση ο Λουκάκου.

Vistabet: Βέλγιο – Αίγυπτος με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Για την πρώτη νίκη…
Η Αίγυπτος μπαίνει στη διοργάνωση με σαφώς πιο περιορισμένες προσδοκίες, αλλά και με διάθεση να διεκδικήσει την υπέρβαση. Στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Αίγυπτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Σενεγάλη με 1-0. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα της ομάδας δεν έπεισε, ενώ η πίεση παραμένει υψηλή. Υπάρχει μάλιστα και έντονη κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χοσάμ Χασάν, κυρίως για την επιλογή του να συμπεριλάβει τέσσερις τερματοφύλακες στην αποστολή, αλλά μόλις δύο καθαρόαιμους επιθετικούς. Αυτή είναι η 4η παρουσία της Αιγύπτου σε Μουντιάλ και ακόμα αναζητά την παρθενική της νίκη στη διοργάνωση. Τα βλέμματα στον Μο Σαλάχ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ για την Αίγυπτο στα προκριματικά. Να σκοράρει οποτεδήποτε ο Σαλάχ προσφέρεται στο 3.50.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΛΓΙΟ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα