Vistabet: Βέλγιο – Αίγυπτος με 0% Γκανιότα*!

Παγίδα στην πρεμιέρα για το Βέλγιο, όπου αντιμετωπίζει στο Σιάτλ την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ.

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Να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί

Το Βέλγιο προσέρχεται και σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, ωστόσο η ιστορία των τελευταίων ετών δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει να τις επιβεβαιώσει. Παρά το γεγονός ότι διέθετε εξαιρετικό ρόστερ, δεν μπόρεσε να φτάσει σε κάποιον τίτλο, και αυτή τη φορά η αποστολή του μοιάζει ακόμη πιο απαιτητική. Η «χρυσή γενιά» έχει πλέον αποδυναμωθεί, με αρκετούς παίκτες να βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής τους ή να έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ το νέο αίμα δεν δείχνει ακόμη ικανό να καλύψει πλήρως το κενό. Σε σύγκριση με άλλες ομάδες του τουρνουά, η διαφορά ποιότητας παραμένει εμφανής. Σε επίπεδο προκριματικών, οι Βέλγοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ 2026 με πολύ καλή επίδοση, καταγράφοντας 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, χωρίς ήττα, και εντυπωσιακό συντελεστή τερμάτων 29-7. Στον όμιλό τους ξεπέρασαν Ουαλία, Βόρεια Μακεδονία, Καζακστάν και Λιχτενστάιν, κατακτώντας την πρώτη θέση. Στη συνέχεια έδωσαν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, με απολογισμό δυο νίκες, μια ήττα και μια ισοπαλία. Θετικό νέο αποτελεί η επιστροφή του Κουρτουά, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Το Βέλγιο έχει μόνο μία ήττα στα 15 τελευταία παιχνίδια σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 2.15 να βρει δίχτυα οποτεδήποτε στην αναμέτρηση ο Λουκάκου.

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Για την πρώτη νίκη…

Η Αίγυπτος μπαίνει στη διοργάνωση με σαφώς πιο περιορισμένες προσδοκίες, αλλά και με διάθεση να διεκδικήσει την υπέρβαση. Στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Αίγυπτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Σενεγάλη με 1-0. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα της ομάδας δεν έπεισε, ενώ η πίεση παραμένει υψηλή. Υπάρχει μάλιστα και έντονη κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χοσάμ Χασάν, κυρίως για την επιλογή του να συμπεριλάβει τέσσερις τερματοφύλακες στην αποστολή, αλλά μόλις δύο καθαρόαιμους επιθετικούς. Αυτή είναι η 4η παρουσία της Αιγύπτου σε Μουντιάλ και ακόμα αναζητά την παρθενική της νίκη στη διοργάνωση. Τα βλέμματα στον Μο Σαλάχ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ για την Αίγυπτο στα προκριματικά. Να σκοράρει οποτεδήποτε ο Σαλάχ προσφέρεται στο 3.50.

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