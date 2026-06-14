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Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (15/06)

Εδώ είμαστε. Για να δούμε και το μεγάλο φαβορί. Η Ισπανία είναι το πρώτο όνομα των ενδεχόμενων νικητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και κάνει ποδαρικό στο Μουντιάλ 2026 απέναντι σε έναν αντίπαλο του… χεριού της και κάτι παραπάνω. 

Βέβαια, όλα ανοιχτά είναι, ακόμη και το πρωτοεμφανιζόμενο Πράσινο Ακρωτήρι μπορεί να κάνει την έκπληξη, μιας και βεβαιότητες δεν υπάρχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι έντονη ανυπομονησία για να δούμε ξανά τη φοβερή ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στο χορτάρι. Να δούμε κι αν θα μπορέσει να σηκώσει το «βάρος» του φαβοριτισμού. Για αρχή, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!  

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι αποδόσεις 

Εντάξει, δεν αποτελεί και είδηση. Πλήρως αναμενόμενα, οι αποδόσεις του άσου είναι πολύ χαμηλά. Η Ισπανία είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στην πρεμιέρα της και αυτό αποτυπώνεται πλήρως και στις τιμές που έχει διαμορφώσει η Stoiximan

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πολλές φορές έχει αποδειχθεί πλατφόρμα τρελών εκπλήξεων, όμως το να μπορέσει να πάρει κάτι από την Πρωταθλήτρια Ευρώπης το Πράσινο Ακρωτήρι, και μάλιστα στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, θα είναι κάτι παραπάνω από έκπληξη. 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
1.12stoiximan
8.50stoiximan
26.00stoiximan

Το δικό της σημαντικό ενδιαφέρον έχει πάντα και η αγορά των γκολ. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι που, όπως και να το κάνουμε, έχει χαρακτήρα… «πολλά με λίγα». Είναι χαρακτηριστικό το ότι το line έχει τοποθετηθεί στο 3,5. 

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
1.91stoiximan
1.90stoiximan
2.42stoiximan
1.52stoiximan

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι ειδικά στοιχήματα 

Φυσικά, το ότι ο αγώνας είναι τόσο… ανισόρροπος, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τρόπος να βρει κανείς ωραία πονταρίσματα με αξία. Κάθε άλλο. Υπάρχει πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων, τα οποία πάντα έχουν ξεχωριστή χάρη. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που θεωρήσαμε ως τις πιο αξιόλογες και να πάρετε έμπνευση για τις δικές σας. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 3,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
8.25stoiximan
ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 4-0, 5-0 Η’ 6-0
4.05stoiximan
ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
2.00stoiximan
OVER 2,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.10stoiximan
Χ2+UNDER 2,5
10.00stoiximan

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι ειδικά παικτών 

Είναι ομάδα του προπονητή της, κάτι σαν… ωδή στο σύνολο. Όμως, ακόμη κι έτσι, είναι γνωστό τοις πάσι πως η Ισπανία έχει και… παικταράδες. Για αυτό και αξίζει κανείς να ρίξει το στοιχηματικό του βλέμμα συγκεκριμένα σε κάποιους από αυτούς, μιας και τα ειδικά παικτών είναι πολλά και συναρπαστικά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ
5.80stoiximan
ΟΛΜΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
8.00stoiximan
ΣΤΟΠΙΡΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
5.00stoiximan

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