Βέλγιο – Αίγυπτος με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Το Βέλγιο αντιμετωπίζει στο «Seattle Stadium» στις ΗΠΑ την Αίγυπτο, στον πρώτο αγώνα του 7ου ομίλου, μετρώντας μία νίκη και τρεις ήττες απέναντι στους Βορειοαφρικανούς (4-7 γκολ).

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Το Βέλγιο φτάνει για 15η φορά και 4η συνεχόμενη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας τερματίσει το 2018 στην 3η θέση. Το 1984 ήταν 4ο, όταν η διοργάνωση είχε γίνει και πάλι στο Μεξικό. Μαζί με τα Euro του 2016, του 2020 και του 2024 δίνει ανελλιπώς το παρών στα σημαντικά τουρνουά από το 2014 και μετά. Βρίσκεται στη 10η θέση της λίστας με τις πιο πιθανές ομάδες για να σηκώσουν την κούπα.

Η Αίγυπτος έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Αφρικής τις περισσότερες φορές, όμως στα Μουντιάλ δεν έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο. Το τωρινό είναι μόλις το 4ο στο οποίο δίνει το παρών. Στο 2ο που διοργανώθηκε και 1ο που ήταν παρούσα, το 1934, στο οποίο μετείχαν μόλις 16 ομάδες, ηττήθηκε στο ένα και μοναδικό παιχνίδι της και αποκλείστηκε. Στα άλλα δύο (1990 και 2018) δεν μπόρεσε να προχωρήσει μετά τα γκρουπ. Σε συνολικά επτά αγώνες της σε τελική φάση δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ.

Η νίκη του Βελγίου τοποθετείται στο 1.68**, ενώ αυτή της Αιγύπτου στο 5.75** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 το βρίσκουμε στο 1.98** και το Under 2.5 στο 1.85**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που θα διεξαχθεί στο Σιάτλ, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.25** (από 3.02), όσο συναντάμε και την Ενισχυμένη Απόδοση του να νικήσει η Αίγυπτος ένα ημίχρονο (από 3.05). Το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 προσφέρεται στο 3.95** (από 3.70), ενώ το να σκοράρει ο Mohamed Salah ανέρχεται στο 4.05** (από 3.70).

Ακόμη, ο συνδυασμός νίκη Βελγίου και γκολ/γκολ πάει στο 4.20** από 3.80, ενώ το Over 0.5 ασίστ από πλευράς Jeremy Doku εκτοξεύεται στο 4.65** (από 3.70) στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

Πρεμιέρα σε Μουντιάλ για το Πράσινο Ακρωτήρι

Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι στο «Mercedes-Benz Stadium» στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Στο γκρουπ μετέχουν επίσης οι Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Οι Ισπανοί είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση.

Η Ισπανία πάει στο Μουντιάλ ως η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διαθέτει βάθος και ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις γραμμές. Έχει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα εδώ και χρόνια και νιώθει έτοιμη για την πρόκληση της διεκδίκησης του τίτλου.

Το Πράσινο Ακρωτήρι μετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια ομάδα που διαθέτει παίκτες με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν πάει στο Μουντιάλ μόνο για την εμπειρία, αλλά φιλοδοξεί να παρουσιαστεί και ανταγωνιστικό.

Η επικράτηση της Ισπανίας προσφέρεται στο 1.10** και το διπλό του Πράσινου Ακρωτηρίου εκτοξεύεται στο 40.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το γκολ/γκολ το βλέπουμε στο 2.68**, ενώ το N/G στο 1.46**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 0.5 ασίστ από πλευρά Dani Olmo ανεβαίνει στο 2.75** (από 2.55), το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Lamine Yamal πάει στο 2.80** (από 2.60) και το Over 4.5 γκολ της Ισπανίας ανέρχεται στο 4.25** από 3.95.

Παράλληλα, το να ανοίξει το σκορ στο διάστημα 00:00-14:59 δίνεται πλέον στο 3.10** από 2.89, ενώ το ακριβές σκορ 2-0 πηγαίνει στο 6.65** από 6.20. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Mikel Oyarzabal εκτοξεύεται στο 3.90** (από 3.10).

Με Γιώργο Δώνη η Σαουδική Αραβία

Για τον ίδιο όμιλο, η Σαουδική Αραβία κοντράρεται με την Ουρουγουάη στο «Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Η Σαουδική Αραβία μετέχει για 7η φορά στις 9 τελευταίες διοργανώσεις, την ώρα που για την Ουρουγουάη είναι η 5η διαδοχική της συμμετοχή.

Η Σαουδική Αραβία μπαίνει στο Μουντιάλ σε μια παράξενη κατάσταση. Μόλις πριν από λίγο καιρό άλλαξε προπονητή, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να δίνει τα κλειδιά της ομάδας στον Γιώργο Δώνη. Ακόμη είναι υπό κατασκευή. Μετράει 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα με αντίπαλο την Ουρουγουάη (4-4 γκολ).

Η Ουρουγουάη τα πήγε καλά στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, αλλά το κλίμα στο εσωτερικό της δεν είναι το καλύτερο. Ο 70χρονος Αργεντινός Μαρσέλο Μπιέλσα δέχεται κριτική για τις επιλογές του, ενώ υπάρχουν αναφορές για προβλήματα με παίκτες.

Η νίκη της Σαουδικής Αραβίας ανέρχεται στο 8.10**, ενώ η επικράτηση της Ουρουγουάης βρίσκεται στο 1.47** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2.5 γκολ προσφέρεται στο 1.95**, ενώ το Under 2.5 στο 1.88**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.35** (από 3.12), το να επιτευχθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 3.95** (από 3.70), ενώ το να είναι ο πρώτος σκόρερ ο Darwin Nunez το βλέπουμε στο 4.40** (από 4.00) με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Παράλληλα, ο συνδυασμός νίκη Ουρουγουάη & Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.70** (από 4.25), ενώ το Goal/Goal στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 5.80** (από 5.40).

Τέταρτη σερί παρουσία του Ιράν σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η 1η αγωνιστική του 7ου ομίλου ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ιράν – Νέα Ζηλανδία, το οποίο διεξάγεται στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Στο γκρουπ μετέχουν επίσης οι Βέλγιο και Αίγυπτος.

Το Ιράν πέρασε δυσκολίες για να φτάσει στο Μουντιάλ. Χρειάστηκαν επιβεβαιώσεις από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να βρεθεί στις ΗΠΑ, λόγω του πολέμου με τις οποίες μεταφέρθηκε από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Επιπλέον, απαγορεύεται στην αποστολή -που είναι μειωμένη, αφού 15 μέλη από τα 70 δεν πήραν βίζα- να διανυκτερεύει σε αμερικανικό έδαφος. Νίκησε στα 3 τελευταία παιχνίδια του, με Κόστα Ρίκα, Γκάμπια και Μάλι, σε όλα με δύο γκολ διαφορά και άνω. Είναι η 4η διαδοχική του παρουσία σε Μουντιάλ. Μετράει 1 νίκη και 1 ισοπαλία στα δύο παιχνίδια του με τη Νέα Ζηλανδία (3-0 γκολ).

Η Νέα Ζηλανδία, πάλι, επωφελήθηκε από την αλλαγή του φορμάτ και δίνει το παρών σε ακόμη ένα Μουντιάλ. Ξέρουμε πως είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει κάνει βήματα προς τα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο για το συγκρότημα του Ντάρεν Μπέιζλι είναι να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έχει παίκτες με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο, έχει μέθοδο και αγωνιστική ταυτότητα.

Η νίκη του Ιράν δίνεται στο 1.85** και το διπλό της Νέας Ζηλανδίας ανεβαίνει στο 4.75** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 τοποθετείται στο 2.42** και το αντίστοιχο Under στο 1.58**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Mehdi Taremi ανεβαίνει στο 2.75** (από 2.50), το Ημίχρονο/Τελικό: 1/1 δίνεται στο 3.30** (από 3.00), το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.75** (από 3.50), ενώ το Over 1.5 γκολ από πλευράς Νέας Ζηλανδίας εκτοξεύεται στο 4.70** (από 4.40).

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