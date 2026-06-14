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Βέλγιο – Αίγυπτος: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (15/06)

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, το Βέλγιο έφτανε στις μεγάλες διοργανώσεις με ένα μεγάλο βάρος, ένα μεγάλο «πρέπει». Φέτος στο Μουντιάλ 2026 έφτασε σχεδόν αθόρυβα, χωρίς πολύ σούσουρο. Λέτε, έτσι τελικά, να καταφέρει να κάνει ό,τι δεν έκανε η… χρυσή γενιά του; 

Μόνο ο… χρόνος το γνωρίζει αυτό. Το σίγουρο είναι πως οι πρωταγωνιστές του είναι διψασμένοι. Και αυτή τη δίψα καλούνται να παρουσιάσουν και στο χορτάρι, αρχής γενομένης από την απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο. Αυτή, από τη μεριά της, στο… last dance του Μοχάμεντ Σαλάχ θέλει να του χαρίσει έναν ένδοξο αποχαιρετισμό. Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Βέλγιο – Αίγυπτος αποδόσεις 

Προφανώς, όλα ανοιχτα είναι από τη στιγμή που μιλάμε για παιχνίδι Μουντιάλ. Όμως από την άλλη, το ζευγάρι έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από το Βέλγιο, πράγμα που αποτυπώνεται γλαφυρά και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η bet365

ΒΕΛΓΙΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
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Προφανώς, αν κάποιος… κολλήσει όσον αφορά στο 1Χ2, υπάρχει πάντα και η αγορά των γκολ, που μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές λύσεις πονταρίσματος. Ας δούμε τις σχετικές αποδόσεις. 

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Βέλγιο – Αίγυπτος ειδικά στοιχήματα 

Προφανώς, θα ήταν τουλάχιστον αφελές το να ασχοληθούμε μονάχα με τα… παραδοσιακά σημεία. Τόσες φοβερές επιλογές υπάρχουν σε διαφορετική κατεύθυνση, τόσα φανταστικά ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Για κάποιους, αυτά είναι το… στοιχηματικό αλατόπιπερο. Το σίγουρο είναι πως προσφέρουν μεγάλη αξία και δεδομένα αξίζουν μια καλή ματιά. Μπορείτε να τη ρίξετε παρακάτω. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΒΕΛΓΙΟ+ΝΤΟΚΟΥ&ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ+OVER 2 ΓΚΟΛ+ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
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ΒΕΛΓΙΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
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ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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G/G+ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ&ΣΑΛΑΧ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
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Βέλγιο – Αίγυπτος ειδικά παικτών 

Από εκεί και πέρα, δεν είναι λίγοι οι πολύ ποιοτικοί παίκτες των δύο ομάδων, που υπόσχονται να πρωταγωνιστήσουν. Με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα. Για αυτό και αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του προς αυτούς και να… εξορύξει τα πολύ ενδιαφέροντα ειδικά παικτών, τα οποία προκύπτουν. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΜΑΝΤ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 4+ ΦΑΟΥΛ
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ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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ΟΝΑΝΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
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