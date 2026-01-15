ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Bet365 Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

ΒΕΤ365 κατάθεση ανάληψη

Βρες εδώ αναλυτικές οδηγίες για bet365 αναληψη και καταθεση. Μία από τις πιο «δυνατές» στοιχηματικες εταιριες η bet365, σου παρέχει μία εξαιρετική εμπειρία. Έγκυρα και αξιόπιστα η ομάδα του kingbet σε βοηθάει και σε κατατοπίζει για ό,τι χρειαστείς. Εύκολα και απλά βήματα για να λυθεί οποιαδήποτε απορία!

Πως κάνω αναληψη από bet365;

Τα βήματα για να κάνεις ανάληψη από bet365 είναι:

  1. Σύνδεση στον λογαριασμό σου.
  2. Κλικ πάνω δεξιά στο μενού που υπάρχει, στο εικονίδιο με το προσωπάκι.
  3. Επιλογή της ενότητα Τράπεζα και έπειτα το πεδίο Ανάληψη. Η γκάμα επιλογών στην ανάληψη είναι μεγάλη. Διαλέγεις όποια θες και ανάλογα και με τις προϋποθέσεις ελάχιστης/μέγιστης ανάληψης που έχει κάθε μέθοδος, συμπληρώνεις το ποσό.
  4. Κλικ στο κουμπί για ολοκλήρωση ανάληψης και είσαι έτοιμος.

Να θυμάσαι, μπορείς να κάνεις ανάληψη μόνο με τη μέθοδο που έχεις κάνει και κατάθεση! Αυτά τα δύο πρέπει να είναι τα ίδια.

Έχε υπόψη σου ότι η μέθοδος paysafe είναι διαθέσιμη μόνο για κατάθεση όχι και για ανάληψη.

Εάν τώρα ο τρόπος που έχεις επιλέξει για κατάθεση δεν προσφέρεται και για κατάθεση, έχεις την επιλογή να κάνεις τραπεζικο εμβασμα αναληψη bet365. Θα σου ζητηθούν κάποια τραπεζικά στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις. Μην αγχώνεσαι, όλη η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής.

Ως αποστολέας του του εμβάσματος θα φανεί μία εκ των :

  1. Hillside Sports GP Limited
  2. Stitching Custodian Worldpay

Βασική προϋπόθεση για να κάνεις αναληψη χρηματων απο bet365 είναι να έχεις ολοκληρώσει πρώτα την ταυτοποίηση του λογαριασμού σου (να έχεις στείλει και να έχουν εγκριθεί τα έγγραφα για τα στοιχεία του λογαριασμού σου και της διεύθυνσής σου).

bet365 αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Με όποιον τρόπο και εάν διαλέξεις να σηκώσεις τα κέρδη σου, δεν θα υπάρξει κάποια παρακράτηση. Ίσα ίσα που η bet365 καλύπτει το 100% του φόρου στα κερδισμένα δελτία!

Πως κάνω καταθεση στην bet365;

Έχεις στοχεύσει τις εξαιρετικές στοιχηματικές προσφορές; Μπορείς να κάνεις καταθεση bet365 με πολλούς τρόπους, άμεσα και κυρίως γρήγορα. Οι επιλογές που υπάρχουν για ανάληψη είναι διαθέσιμοι και για κατάθεση. Τα βήματα είναι εύκολα:

  1. Κλικάρεις πάνω δεξιά εκεί που είναι το ανθρωπάκι.
  2. Αφού ανοίξει το νέο πεδίο θα βρεις και την επιλογή Τράπεζα.
  3. Από εκεί πατάς πάνω στην επιλογή Κατάθεση και εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι για να επιλέξεις όποιον επιθυμείς.
  4. Στο πεδίο ποσό βάζεις το πόσα χρήματα θέλεις να κατατεθούν στο λογαριασμό σου.
  5. Στην πρώτη (και μόνο σε αυτή) κατάθεση θα χρειαστεί να αποδεχτείτε τους όρους.
  6. Σε ελάχιστο χρόνο, τα χρήματα θα έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό σας.

Για σχεδόν όλους τους τρόπους η κατάθεση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

bet365 καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Υπάρχουν οι εξής τρόποι για καταθεση bet365.

  1. Χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (Visa και Μastercard)
  2. Ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Skrill, Neteller, PayPal)
  3. Προπληρωμένες κάρτες (Paysafecard)
  4. Τραπεζικές μεταφορές

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την bet365 αναληψη καταθεση

Η bet365 είναι μία από τις πιο γρήγορες εταιρείες με σύγχρονο λογισμικό. Συνήθως μέσα σε λίγες ώρες τα λεφτά έχουν γίνει ανάληψη. Όλα εξαρτώνται βέβαια και από τον τρόπο bet365 αναληψη χρηματων που έχεις επιλέξει. Πιο γρήγορα η ανάληψη γίνεται όταν έχεις επιλέξει χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, Paypal, Apple Pay και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια Neteller και Skrill. Η ανάληψη με τραπεζικο εμβασμα bet365 ίσως πάρει λίγη περισσότερη ώρα. Αλλά και πάλι δεν είναι τεράστιος ο χρόνος αναμονής.
Η πιο χαμηλή ανάληψη που μπορεί να γίνει είναι τα 5 ευρώ. Αφορά τις μεθόδους με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το Apple Pay, paysafe και Skrill. To μέγιστο ποσό που έχετε δυνατότητα ανάληψης είναι οι 99.999.999,00 ευρώ και είναι μέσω χρεωστικής/ πιστωτική κάρτας.
Κάθε μα κάθε συναλλαγή με την bet365 είναι απολύτως ασφαλής. Έτσι και η αναληψη απο bet365 γίνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας, είτε έχει να κάνει με αγώνες στοιχήματος, προσφορές ή bet365 casino. Είναι στις κορυφαίες στοιχηματικές και μία από τις πιο αξιόπιστες στο χώρο. Τα χρήματά σου όπως και ο λογαριασμός προστατεύονται σε απόλυτο βαθμό.
Σχετικά με την κατάθεση στον λογαριασμό σου τα ποσά έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που επιλέγεις. Έτσι για χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το Apple Pay, paysafe, ebanking και Skrill το ελάχιστο ποσό έχει οριστεί στα 5 ευρώ. Το μέγιστο ποσό κατάθεσης είναι οι 150.000 ευρώ αλλά είναι διαθέσιμο μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Για την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα το όριο έχει οριστεί στις 40.000, ενώ υψηλό είναι το ποσό και για ηλεκτρονικά πορτοφόλια, Skrill, πιο χαμηλό μέσω paysafe.
Η απάντηση και εδώ είναι απολύτως! Όπως και με τις αναλήψεις, η bet365 διέπεται από κανόνες και δικλείδες ασφαλείας που την κάνει απόλυτα αξιόπιστη. Γι’ αυτό άλλωστε είναι από τις τοπ του είδους. Δεν διατρέχεις ούτε εδώ κανέναν κίνδυνο, οποιαδήποτε συναλλαγή προστατεύεται.
Όσον αφορά στην bet365 καταθεση με paysafe είναι μία γρήγορη και εύκολη μέθοδος και είναι διαθέσιμη. Αγοράζεις μία paysafe από ένα φυσικό σημείο πώλησης ή online. Επιλέγεις στην ενότητα κατάθεση Paysafecard ως μέθοδο πληρωμής και να εισαγάγετε τον 16ψήφιο κωδικό της κάρτας.
Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείς να ελέγξεις πρώτα. Να τσεκάρεις δηλαδή εάν η συσκευή που χρησιμοποιείς έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εάν υπάρχει κάποιο θέμα απόδοσης του δικτύου, ειδικά εάν είσαι με κινητό. Έπειτα να δεις το ποσό που έχεις ζητήσει να γίνει ανάληψη εάν είναι διαθέσιμο, όροι και προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί ακόμα να έχει πρόβλημα η τράπεζα ή υπηρεσία που έχεις επιλέξεις για να πιστωθούν τα λεφτά. Τέλος, για κάθε σου απορία υπάρχει και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της bet365, που μπορείς να απευθυνθείς, μέσω τηλεφώνου, live chat ή email 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.

