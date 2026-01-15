Bet365 Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Βρες εδώ αναλυτικές οδηγίες για bet365 αναληψη και καταθεση. Μία από τις πιο «δυνατές» στοιχηματικες εταιριες η bet365, σου παρέχει μία εξαιρετική εμπειρία. Έγκυρα και αξιόπιστα η ομάδα του kingbet σε βοηθάει και σε κατατοπίζει για ό,τι χρειαστείς. Εύκολα και απλά βήματα για να λυθεί οποιαδήποτε απορία!

Πως κάνω αναληψη από bet365;

Τα βήματα για να κάνεις ανάληψη από bet365 είναι:

Σύνδεση στον λογαριασμό σου. Κλικ πάνω δεξιά στο μενού που υπάρχει, στο εικονίδιο με το προσωπάκι. Επιλογή της ενότητα Τράπεζα και έπειτα το πεδίο Ανάληψη. Η γκάμα επιλογών στην ανάληψη είναι μεγάλη. Διαλέγεις όποια θες και ανάλογα και με τις προϋποθέσεις ελάχιστης/μέγιστης ανάληψης που έχει κάθε μέθοδος, συμπληρώνεις το ποσό. Κλικ στο κουμπί για ολοκλήρωση ανάληψης και είσαι έτοιμος.

Να θυμάσαι, μπορείς να κάνεις ανάληψη μόνο με τη μέθοδο που έχεις κάνει και κατάθεση! Αυτά τα δύο πρέπει να είναι τα ίδια.

Έχε υπόψη σου ότι η μέθοδος paysafe είναι διαθέσιμη μόνο για κατάθεση όχι και για ανάληψη.

Εάν τώρα ο τρόπος που έχεις επιλέξει για κατάθεση δεν προσφέρεται και για κατάθεση, έχεις την επιλογή να κάνεις τραπεζικο εμβασμα αναληψη bet365. Θα σου ζητηθούν κάποια τραπεζικά στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις. Μην αγχώνεσαι, όλη η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής.

Ως αποστολέας του του εμβάσματος θα φανεί μία εκ των :

Hillside Sports GP Limited Stitching Custodian Worldpay

Βασική προϋπόθεση για να κάνεις αναληψη χρηματων απο bet365 είναι να έχεις ολοκληρώσει πρώτα την ταυτοποίηση του λογαριασμού σου (να έχεις στείλει και να έχουν εγκριθεί τα έγγραφα για τα στοιχεία του λογαριασμού σου και της διεύθυνσής σου).

bet365 αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Με όποιον τρόπο και εάν διαλέξεις να σηκώσεις τα κέρδη σου, δεν θα υπάρξει κάποια παρακράτηση. Ίσα ίσα που η bet365 καλύπτει το 100% του φόρου στα κερδισμένα δελτία!

Πως κάνω καταθεση στην bet365;

Έχεις στοχεύσει τις εξαιρετικές στοιχηματικές προσφορές; Μπορείς να κάνεις καταθεση bet365 με πολλούς τρόπους, άμεσα και κυρίως γρήγορα. Οι επιλογές που υπάρχουν για ανάληψη είναι διαθέσιμοι και για κατάθεση. Τα βήματα είναι εύκολα:

Κλικάρεις πάνω δεξιά εκεί που είναι το ανθρωπάκι. Αφού ανοίξει το νέο πεδίο θα βρεις και την επιλογή Τράπεζα. Από εκεί πατάς πάνω στην επιλογή Κατάθεση και εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι για να επιλέξεις όποιον επιθυμείς. Στο πεδίο ποσό βάζεις το πόσα χρήματα θέλεις να κατατεθούν στο λογαριασμό σου. Στην πρώτη (και μόνο σε αυτή) κατάθεση θα χρειαστεί να αποδεχτείτε τους όρους. Σε ελάχιστο χρόνο, τα χρήματα θα έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό σας.

Για σχεδόν όλους τους τρόπους η κατάθεση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

bet365 καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Υπάρχουν οι εξής τρόποι για καταθεση bet365.

Χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (Visa και Μastercard) Ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Skrill, Neteller, PayPal) Προπληρωμένες κάρτες (Paysafecard) Τραπεζικές μεταφορές

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την bet365 αναληψη καταθεση