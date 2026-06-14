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Σέντρα στον 5ο όμιλο με Γερμανία – Κουρασάο στη Stoiximan!

Σέντρα στον 5ο όμιλο με Γερμανία - Κουρασάο στη Stoiximan!

Μία από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές χώρες του κόσμου συναντά τη μεγαλύτερη «σταχτοπούτα» του φετινού Παγκόσμιου! Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ξεκινά την πορεία της απέναντι σε ένα Κουρασάο που ήδη έχει γράψει ιστορία πριν καν δώσει το πρώτο του παιχνίδι!

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Το Κουρασάο συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Παγκόσμιο και έγινε η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ στη διοργάνωση. Απέναντί του βρίσκεται η Γερμανία, μία “μηχανή” τερμάτων σε αναμετρήσεις που υποθετικά υπερέχει. Μία αναμέτρηση που φέρνει αντιμέτωπους δύο εντελώς διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους. Για το Κουρασάο είναι η μεγαλύτερη βραδιά της ιστορίας του, ενώ για τη Γερμανία το πρώτο βήμα προς μία ακόμη μεγάλη πορεία!

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Κάθε Παγκόσμιο κρύβει τις δικές του ιστορίες και τα δικά του όνειρα. Το Mission μετατρέπει μία από τις πιο ξεχωριστές αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων σε μία ακόμη ευκαιρία για έπαθλο* ανταμοιβής!

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