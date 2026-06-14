Σέντρα στον 5ο όμιλο με Γερμανία – Κουρασάο στη Stoiximan!

Μία από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές χώρες του κόσμου συναντά τη μεγαλύτερη «σταχτοπούτα» του φετινού Παγκόσμιου! Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ξεκινά την πορεία της απέναντι σε ένα Κουρασάο που ήδη έχει γράψει ιστορία πριν καν δώσει το πρώτο του παιχνίδι!

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Το Κουρασάο συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Παγκόσμιο και έγινε η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ στη διοργάνωση. Απέναντί του βρίσκεται η Γερμανία, μία “μηχανή” τερμάτων σε αναμετρήσεις που υποθετικά υπερέχει. Μία αναμέτρηση που φέρνει αντιμέτωπους δύο εντελώς διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους. Για το Κουρασάο είναι η μεγαλύτερη βραδιά της ιστορίας του, ενώ για τη Γερμανία το πρώτο βήμα προς μία ακόμη μεγάλη πορεία!

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