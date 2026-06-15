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Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο!

Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο!

Στις 19:00, Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο ανοίγουν την αυλαία του 8ου ομίλου στο Μουντιάλ και στις 22:00, Βέλγιο και Αίγυπτος κοντράρονται για τον 7ο όμιλο.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο!

Φαβορί οι Ισπανοί
Να ξεκινήσει με το… δεξί και με μία πειστική εμφάνιση την παρουσία της στο Μουντιάλ θέλει απόψε η Ισπανία η οποία υποδέχεται το Πράσινο Ακρωτήριο στην Ατλάντα. Η «φούρια ρόχα» με την… αύρα της κατάκτησης του πιο πρόσφατου EURO και έχοντας ως οδηγό το τουρνουά του 2010, δείχνει αρκετή ικανή για να φτάσει έως το τέλος της διοργάνωσης. Στα προκριματικά, έκανε επίδειξη δύναμης, σημειώνοντας 21 γκολ σε 6 αγώνες και έχοντας 9,7 προσπάθειες στην εστία ανά ματς. Από την άλλη, αυτή είναι η παρθενική εμφάνιση του Πράσινου Ακρωτήριου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι «μπλε καρχαρίες» ζούνε ιστορικές στιγμές και με ανεβασμένη ψυχολογία θέλουν να πάρουν ότι καλύτερο κόντρα στους Ισπανούς. Στο 3.20 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επικρατήσει η «φούρια ρόχα» και να σημειωθούν Over 4,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Βέλγιο – Αίγυπτος με PriceBoosts!

Όλα ανοιχτά
Αρκετά ενδιαφέρον ματς αναμένεται απόψε στο Σιάτλ, όπου έρχονται αντιμέτωποι Βέλγιο και Αίγυπτος στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου. Αμφότερες, θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη στη διοργάνωση, σε έναν όμιλο που όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν για την 1η θέση, καθώς Ιράν και Νέα Ζηλανδία συμπληρώνουν το γκρουπ. Τέσσερις φορές έχουν κοντραριστεί στο παρελθόν με την Αίγυπτο να μετρά 3 νίκες και το Βέλγιο 1 αντίστοιχα, ενώ απόψε θα είναι η πρώτη που θα βρεθούν σε τελική φάση Παγκόσμιου Κυπέλλου. Δεκαπέντε συμμετοχές μετρούν οι «κόκκινοι διάβολοι» σε Μουντιάλ, ενώ τέσσερις οι «φαραώ». Στο 5.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3+ σουτ εντός εστίας ο Λουκάκου.

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