Στο Βέλγιο – Αίγυπτος ο Λουκάκου έχει «Χρυσή Ενίσχυση» να σκοράρει πριν το ημίχρονο

Το Βέλγιο μπαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με ξεκάθαρο στόχο να αφήσει πίσω του την απογοήτευση του Κατάρ και να επανέλθει στις πρωταγωνιστικές πορείες που το καθιέρωσαν ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της τελευταίας δεκαετίας.

Η πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στον όμιλο συμμετέχουν επίσης το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία. Επομένως, κάθε απώλεια βαθμών μπορεί να δημιουργήσει πίεση από πολύ νωρίς στη διοργάνωση.

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Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο την προετοιμασία της, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 5-0 επί της Τυνησίας. Ο Ντε Μπρόινε εξακολουθεί να αποτελεί τον ποδοσφαιρικό εγκέφαλο της ομάδας, ενώ οι Τροσάρ, Ντε Κετελάρε και Λουκεμπάκιο προσφέρουν ποιότητα και ταχύτητα γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν στο κέντρο της άμυνας, το Βέλγιο διαθέτει αρκετό ταλέντο από τη μέση και μπροστά ώστε να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες απέναντι σε θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους.

Η Αίγυπτος ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με όπλο την αμυντική της οργάνωση και φυσικά την παρουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ, στο λογικά τελευταίο Μουντιάλ του. Οι «Φαραώ» έκαναν αήττητη πορεία στα προκριματικά, όμως σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχουν καταφέρει ποτέ να πανηγυρίσουν νίκη, μετρώντας συνολικά επτά αγώνες χωρίς τρίποντο. Ο Χοσάμ Χασάν έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αλλά απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου συνήθως αναγκάζεται να αμύνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 3.60 στο 5.00: Ρομέλου Λουκάκου να σκοράρει στο 1ο ημίχρονο

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα βλέμματα στρέφονται στον Ρομέλου Λουκάκου. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βελγίου έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες διοργανώσεις και ιδιαίτερα με τα Παγκόσμια Κύπελλα. Στη διοργάνωση του 2014 πέτυχε το καθοριστικό γκολ στην παράταση απέναντι στις ΗΠΑ στη φάση των «16», ενώ το 2018 πραγματοποίησε το καλύτερο τουρνουά της καριέρας του με τέσσερα γκολ και πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία μέχρι την τρίτη θέση.

Συνολικά έχει σκοράρει πέντε φορές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και παραμένει ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουν οι συμπαίκτες του όταν η μπάλα φτάνει στην περιοχή. Με το Βέλγιο να αναμένεται να μπει επιθετικά από το πρώτο λεπτό και την Αίγυπτο να προσπαθεί να αντέξει την αρχική πίεση, η αγορά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον…

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