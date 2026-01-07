Stoiximan Super League διαιτητές αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά!⚽
Όπως όλοι γνωρίζουμε, πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, το ενδιαφέρον στην Ελλάδα – καλώς ή κακώς – επικεντρώνεται και στις διαιτητικές ομάδες της κάθε αναμέτρησης. Στο παρόν κείμενο, μπορείτε να ενημερώνεστε σε εβδομαδιαία βάση, τόσο για τους διαιτητές που απαρτίζουν κάθε παιχνίδι, όσο και για το τι να περιμένετε, με βάση τη… «σφυρίχτρα» τους.
Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείας να δούμε τι προκύπτει στο στοίχημα για κάθε παιχνίδι, αναφορικά και με τα στατιστικά του κάθε ρέφερι…
Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 16η αγωνιστική
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet διαιτητής
- Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (VAR: Ζαμπαλάς)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,9
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3
- Πέναλτι 2025/26: 5
Ατρόμητος – Ολυμπιακός διαιτητής
- Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (VAR: Παπαδόπουλος)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 6,2
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3
- Πέναλτι 2025/26: 4
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ διαιτητής
- Διαιτητής: Φωτιάς (VAR: Ευαγγέλου)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,3
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
- Πέναλτι 2025/26: 7
Λεβαδειακός – ΝΠΣ Βόλος διαιτητής
- Διαιτητής: Παπαπέτρου (VAR: Πουλικίδης)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3,8
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
- Πέναλτι 2025/26: 5
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης διαιτητής
- Διαιτητής: Τζήλος (VAR: Κουμπαράκης)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,8
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
- Πέναλτι 2025/26: 1
Άρης – ΑΕΚ διαιτητής
- Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3,3
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 0
- Πέναλτι 2025/26: 1
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός διαιτητής
- Διαιτητής: Κατοίκος (VAR: Φωτιάς)
- Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5,4
- Κόκκινες κάρτες 2025/26: 2
- Πέναλτι 2025/26: 6