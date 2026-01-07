Stoiximan Super League διαιτητές αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά!⚽

Όπως όλοι γνωρίζουμε, πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, το ενδιαφέρον στην Ελλάδα – καλώς ή κακώς – επικεντρώνεται και στις διαιτητικές ομάδες της κάθε αναμέτρησης. Στο παρόν κείμενο, μπορείτε να ενημερώνεστε σε εβδομαδιαία βάση, τόσο για τους διαιτητές που απαρτίζουν κάθε παιχνίδι, όσο και για το τι να περιμένετε, με βάση τη… «σφυρίχτρα» τους.

Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείας να δούμε τι προκύπτει στο στοίχημα για κάθε παιχνίδι, αναφορικά και με τα στατιστικά του κάθε ρέφερι…

Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 16η αγωνιστική

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet διαιτητής

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (VAR: Ζαμπαλάς)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,9

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3

Πέναλτι 2025/26: 5

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.75 2.00 3.60

Ατρόμητος – Ολυμπιακός διαιτητής

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (VAR: Παπαδόπουλος)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 6,2

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3

Πέναλτι 2025/26: 4

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.67 2.12 4.05

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ διαιτητής

Διαιτητής: Φωτιάς (VAR: Ευαγγέλου)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,3

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 7

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.75 2.02 5.10

Λεβαδειακός – ΝΠΣ Βόλος διαιτητής

Διαιτητής: Παπαπέτρου (VAR: Πουλικίδης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3,8

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 5

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.91 1.83 4.45

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης διαιτητής

Διαιτητής: Τζήλος (VAR: Κουμπαράκης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4,8

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 1

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.70 2.07 4.10

Άρης – ΑΕΚ διαιτητής

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3,3

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 0

Πέναλτι 2025/26: 1

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1.95 1.80 4.55

OVER 29,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ OVER 16,5 ΦΑΟΥΛ ΑΕΚ 1.80 1.91 1.95

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΕΚ 2.50 4.45 3.70

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός διαιτητής

Διαιτητής: Κατοίκος (VAR: Φωτιάς)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5,4

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 2

Πέναλτι 2025/26: 6