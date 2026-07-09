Ισπανία – Βέλγιο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (10/07)

Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ δυνατό ζευγάρι στο Euro. Όμως αλλάζει μόνο η διοργάνωση και είναι ένα πολύ δυνατό ζευγάρι στο Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου, όμως για να το κάνει θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου.

Η Ρόχα έχει αρχίσει να… γκαζώνει στη διοργάνωση, αλλά και οι Κόκκινοι Διάβολοι από την πλευρά τους προέρχονται από δύο πολύ ηχηρές προκρίσεις απέναντι σε Σενεγάλη και ΗΠΑ και έχουν κάθε λόγο να ονειρεύονται θαρραλέα. Όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόμαστε για ματσάρα, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Ισπανία – Βέλγιο αποδόσεις

Μπορεί τα πάντα να είναι οριακά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, όμως αυτό δεν αναιρεί και το ότι κάθε παιχνίδι έχει και το δικό του φαβορί. Τούτο στο συγκεκριμένο ζευγάρι αποτυπώνεται και στις αποδόσεις της winmasters, με την Ισπανία να έχει – εύλογα – τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για δύο που διαθέτουν μπόλικα επιθετικά όπλα. Αν και στα νοκ-άουτ, τα παιχνίδια είναι συνήθως πιο κλειστά.

Ισπανία – Βέλγιο ειδικά στοιχήματα

Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, από ένα τόσο μεγάλο ματς δεν θα μπορούσε να λείπει και η κουβέντα για τα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Είναι πολλές οι ελκυστικές επιλογές με αυξημένη αξία, πολλά τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία, όπως και να το κάνουμε, έχουν… άλλη χάρη.

Είτε κάποιος «βλέπει» Ισπανία, είτε Βέλγιο, είτε είναι σε φάση «ας νικήσει ο καλύτερος», δεδομένα μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα στοιχήματα. Παρακάτω, οι δικές μας πιο εξεζητημένες επιλογές για το παιχνίδι.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 8,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 2,5 4.35 ΙΣΠΑΝΙΑ/ΙΣΠΑΝΙΑ+UNDER 3,5+ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 5.10 ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΒΕΛΓΙΟ OVER 1,5 ΚΑΡΤΕΣ 10.40 Χ2+G/G+ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 7.24 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7.50

Ισπανία – Βέλγιο ειδικά παικτών

Φυσικά, πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν και ακόμη πιο… ιντριγκαδόρικες επιλογές που αφορούν αποκλειστικά σε όσα θα κάνουν οι πρωταγωνιστές στο χορτάρι. Πάντα ενδιαφέροντα τα ειδικά παικτών, οπότε αξίζει να ρίξουμε κι εδώ μια καλή ματιά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΤΕ ΚΕΤΕΛΑΡ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7.30 ΟΛΜΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 12.00 ΤΕΑΤ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.70

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