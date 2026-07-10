Ματσάρα στο Νορβηγία – Αγγλία με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η φάση των “16” αποτελεί παρελθόν. Η Προημιτελική φάση του Παγκοσμίου είναι εδώ! Νορβηγία και Αγγλία αναμετρούνται για ένα εισιτήριο που θα τους στείλει στην τετράδα και η Stoiximan ανεβάζει την αγωνία, μέσω του νέου Mission όπου διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής.

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Η Νορβηγία, πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, με το επιβλητικό 2-0 επί της Βραζιλίας, με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με δύο προσωπικά γκολ απέκλεισε τους Βραζιλιάνους και έστειλε την ομάδα του στους «8», φτάνοντας παράλληλα τα 7 γκολ στη διοργάνωση!

Απο την άλλη, ο μεγάλος του αντίπαλος στα αγγλικά γήπεδα, Χάρι Κέιν, είναι έτοιμος για την απάντηση. Έχοντας ήδη 6 γκολ οδηγεί την δυναμική Αγγλία προς την πρόκριση! Οι Άγγλοι θέλουν να αποδείξουν πως παραμένουν φαβορί για το τρόπαιο.

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Δύο τρομεροί σκόρερ, ένα εισιτήριο για τα Προημιτελικά! Στη Stoiximan. Το στοιχηματικό ενδιαφέρον κορυφώνεται. Ποιός θα προκριθεί;

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