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Το γκολ του Κέιν έχει «Χρυσή Ενίσχυση» στον προημιτελικό Νορβηγία – Αγγλία

Το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο κορυφώνεται, καθώς η διοργάνωση έχει φτάσει πλέον στα προημιτελικά. Εκεί όπου Νορβηγία και Αγγλία κοντράρονται για ένα εισιτήριο στους «4» του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά, σε έναν από τους δυο ευρωπαϊκούς εμφύλιους της φάσης των «8». Οι Σκανδιναβοί είχαν δείξει από την αρχή πως κατέχουν το potential για να χαρακτηριστούν ως το dark horse του Μουντιάλ και το επιβεβαιώνουν με κάθε γύρο που περνάει.

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Στη φάση των ομίλων κατέλαβαν τη 2η θέση σε γκρουπ με Γαλλία, Σενεγάλη και Ιράκ και πέρασαν με… σβηστές μηχανές στις 32 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου πέταξαν εκτός συνέχειας την Ακτή Ελεφαντοστού. Το μεγάλο «στοίχημα» ωστόσο ήρθε απέναντι στη Βραζιλία για τη φάση των «16». Κόντρα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρυχήθηκε με ντοπιέτα, έφτασε τα επτά γκολ στο τουρνουά και οδήγησε τη Νορβηγία σε μια μεγαλειώδη πρόκριση με 2-1 απέναντι στη Σελεσάο.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση και δεδομένα αποτελεί τον Νο.1 προβληματισμό για την αγγλική άμυνα πριν από την μεταξύ τους κόντρα στο Μαϊάμι. Την ίδια ώρα άλλωστε οι Άγγλοι παρουσίασαν σοβαρές ανασταλτικές παθογένειες απέναντι στο Μεξικό, ακόμα κι αν κατάφεραν στο τέλος να πάρουν τη νίκη με 3-2 και να βρεθούν στα προημιτελικά. Σε κάθε περίπτωση, η Αγγλία στο αμυντικό κομμάτι έκανε ένα βήμα πίσω συγκριτικά με τις επιδόσεις της, καθώς στα τρία προηγούμενα ματς είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ απέναντι σε Λ.Δ του Κονγκό, Γκάνα και Παναμά.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.20 ↗️ 2.75: Να σκοράρει ο Κέιν

Η τελευταία φορά που δέχθηκε δυο γκολ σε αγώνα ήταν στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν επικράτησε 4-2 επί της Κροατίας για να ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση. Τότε ήταν ο Χάρι Κέιν που την πήρε από το χέρι για να την οδηγήσει με δυο γκολ στη νίκη, ενώ απέναντι στο Μεξικό ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που ανέλαβε το χρέος του ηγέτη. Ο φορ της Μπάγερν πάντως εξακολουθεί να έχει την καλύτερη σχέση με τα δίχτυα στο ρόστερ της Αγγλίας, μιας και έχει σκοράρει συνολικά έξι φορές στο τουρνουά.

Με δεδομένο ωστόσο πως οι Νορβηγοί θα πέσουν πάνω του για να τον εξουδετερώσουν όσο καλύτερα μπορούν, τα Τρία Λιοντάρια ενδέχεται να χρειαστούν γκολ κι από τα εξτρέμ τους. Άντονι Γκόρντον, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα και Νόνι Μαντουέκε, όλοι τους έχουν αποδείξει πως δεν φοβούνται να δοκιμάσουν τα πόδια τους. Ιδίως ο τελευταίος που ψάχνει το γκολ με επιμονή σε κάθε ευκαιρία που του έχει δοθεί.

Με την επιθετική γραμμή να βρίσκεται σε υποσχόμενη κατάσταση, ο Τόμας Τούχελ ευελπιστεί πως μπορεί πάρει την πρόκριση απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, ακόμα κι αν ο Χάαλαντ δώσει συνέχεια στο σερί σκοραρίσματος.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
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