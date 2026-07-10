Τα δίνουν όλα για μια θέση στους «4» με ενισχυμένες αποδόσεις!

Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) με τα δύο ζευγάρια που θα βγάλουν τον δεύτερο ημιτελικό.

Στο Μαϊάμι τα μεσάνυχτα (00:00) η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία σε μία μονομαχία με έπαθλο το εισιτήριο για τους «4» που θα φέρει τη νικήτρια πιο κοντά στο τρόπαιο.

Οι Σκανδιναβοί δίνουν το σπουδαιότερο παιχνίδι της ιστορίας τους, καθώς για πρώτη φορά αγωνίζονται σε προημιτελικό Μουντιάλ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δε σταματά και «εκτέλεσε» και τη Βραζιλία στους «16», καθώς με δύο δικά του γκολ η Νορβηγία επικράτησε (2-1) και προκρίθηκε πανηγυρικά, με τον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι να φτάνει τα 7 γκολ, φλερτάροντας με την κορυφή του πίνακας των σκόρερς.

Ένας μεγάλο σκόρερ βρίσκεται και από την άλλη πλευρά, με τον Χάρι Κέιν να οδηγεί με 6 γκολ τους Άγγλους και σε αυτό το Μουντιάλ.

Τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στους «8» σε τρίτη συνεχόμενη τελική φάση μετά το 2-3 επί του Μεξικού, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ με δύο γκολ, ενώ ο Κέιν έβαλε το κερασάκι.

Νορβηγία – Αγγλία 1:4.25 X:3.85 2:1.97

Η τελευταία χρονικά ομάδα των ημιτελικών θα προκύψει από τη μονομαχία στο Κάνσας ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία (04:00).

Η πρωταθλήτρια κόσμου παρά το γεγονός πως βρέθηκε στο… όριο στα δύο νοκ άουτ παιχνίδια που έδωσε, επέζησε και συνεχίζει την προσπάθειά της για το back to back.

Η πρόκριση επί της Αιγύπτου ήρθε με κινηματογραφικό τρόπο (3-2) αφού η παρέα του Λιονέλ Μέσι έως το 79’ ήταν πίσω με 2-0, πριν ο ηγέτης της πατήσει γκάζι και οδηγήσει σε μια μεγαλειώδη ανατροπή με γκολ και ασίστ.

Ο Μέσι πλέον έχει 8 γκολ συνεχίζοντας επικεφαλής του πίνακα των σκόρερς και θέλει να αναλάβει δράση και στον προημιτελικό κόντρα στους Ελβετούς που υπέταξαν την Κολομβία στα πέναλτι (4-3) για να επιστρέψουν σε 8άδα μετά το 1954.

Πλέον η ομάδα του Μουράτ Γιακίν θέλει να γράψει ιστορία με την παρθενική πρόκριση σε ημιτελικό.

Αργεντινή – Ελβετία 1:1.80 X:3.65 2:5.80

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