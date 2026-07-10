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Αργεντινή – Ελβετία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (12/07)

Αργεντινή - Ελβετία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (12/07)

Πήγε να πάθει ανεπανάληπτο κάζο η Αργεντινή. Αλλά είναι εδώ και φωνάζει πως έχει την ψυχή να φτάσει μέχρι τέλους. Άλλωστε, ο Λιονέλ Μέσι κάνει… όργια και την έχει πάρει από το χεράκι στο Μουντιάλ 2026, παρά τα ζόρια της.

Η επόμενη πρόκληση, βέβαια, είναι και η πιο δύσκολη, αφού η Αλμπισελέστε θα βρει μπροστά της την Ελβετία, μια μπαρουτοκαπνισμένη, ευρωπαϊκή ομάδα που ψάχνει τη δική της «παγκόσμια» διάκριση. Ανάμεσά τους θα παιχτεί το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος

Αργεντινή – Ελβετία αποδόσεις 

Η Αργεντινή είχε περιπέτειες και με το Πράσινο Ακρωτήρι και με την Αίγυπτο, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως είναι το μεγάλο φαβορί και κόντρα στην Ελβετία, που από την πλευρά της έστειλε σπίτι την Κολομβία. Τον πρώτο λόγο έχει η Αλμπισελέστε και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ
1.69winmasters
3.55winmasters
5.70winmasters

Πλέον κάθε παιχνίδι είναι… τελικός, κάθε λάθος πληρώνεται και για αυτό στα νοκ-άουτ ό,τι κάνουν οι ομάδες έχει έναν πιο συντηρητικό χαρακτήρα που επηρεάζει και την αγορά των γκολ. Ας δούμε τις σχετικές τιμές. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.24winmasters
1.64winmasters
2.11winmasters
1.69winmasters

Αργεντινή – Ελβετία ειδικά στοιχήματα 

Ελβετία - Αλγερία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (02/07)

Φυσικά, θα ήταν… εγκληματικό το να μη στρέψουμε το βλέμμα μας και σε ορισμένες πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Ο λόγος, προφανώς, για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πάνε… πακέτο με αυξημένη αξία. 

Τέτοια στοιχήματα, άλλωστε, βοηθούν να χτίσουμε πάνω στον φαβοριτισμό της Αργεντινής και να δημιουργήσουμε πιο υψηλές αποδόσεις ή ακόμη και να ρισκάρουμε με… εμπνεύσεις για πρόκριση της Ελβετίας και άλλες ιντριγκαδόρικες επιλογές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ/ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ+UNDER 3,5+ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
4.55winmasters
Χ2+G/G+ΕΝΤΟΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
12.90winmasters
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
6.05winmasters
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.85winmasters
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
8.00winmasters

Αργεντινή – Ελβετία ειδικά παικτών 

Προφανώς, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και σε ατομικό επίπεδο τι θα μπορέσουν να κάνουν στο χορτάρι οι πρωταγωνιστές. Και εδώ είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι και τα ειδικά παικτών. Στοιχήματα με μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και μεγαλύτερη αξία φυσικά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΡΕΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.95winmasters
ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
5.30winmasters
ΤΖΑΚΑ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
3.75winmasters

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