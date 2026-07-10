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Η Gates of Olympus Roulette συνεχίζει να γυρίζει στη Stoiximan!

Την έμαθες με τα μπλε, την ευχαριστήθηκες, σε έκανε να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία ρουλέτας. Η Gates of Olympus Roulette που ξεκίνησε την ελληνική της παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Live Casino της Stoiximan παραμένει εκεί, κάθε φορά που έχεις όρεξη για «θεϊκό» μαύρο κόκκινο!

Απολαμβάνεις την Gates of Olympus Roulette στη Stoiximan!

Η άφιξή της στην ελληνική αγορά του Live Casino έγινε όπως την περίμενες. Με κρότο και φυσικά στον Νο1 προορισμό. Εκεί την έμαθες, αποκλειστικά, εκεί μπορείς να συνεχίσεις να την απολαμβάνεις. 

Εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της Stoiximan έκαναν τα πονταρίσματα τους, σε ένα γνήσιο τραπέζι Live Casino που επαναπροσδιόρισε τον χάρτη στις ρουλέτες στην Ελλάδα.

Απολαμβάνεις την Gates of Olympus Roulette στη Stoiximan!

Θεματικό, βασισμένο σε μία εξαιρετική και τρομερά επιτυχημένη σειρά της Pragmatic με θέμα τον Όλυμπο, επέστρεψε στη…χώρα της. Η επιτυχία της; Μοιραία σίγουρη. 

Αν δεν την έχεις ακόμα βάλει στην Live Casino παλέτα σου, αξίζει να το κάνεις. Οι πολλαπλασιαστές της, έχουν ηχήσει για πολλά μέλη της Stoiximan, πιο δυνατά κι από τους κεραυνούς του Δία!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα* 

Ποιός θα “σηκώσει” την κούπα; Η Stoiximan είναι εδώ, όπου το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του Παγκοσμίου εντείνεται, καθώς κάθε ματς μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στη διεκδίκηση του μεγαλύτερου τροπαίου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου! 

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» 

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