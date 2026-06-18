Επόμενη ομάδα Μπακασέτας: Πρώτο φαβορί ο ΠΑΟΚ!🔥💣

Ο Τάσος Μπακασέτας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του νεοφερμένου προπονητή, Γιάκομπ Νίστρουπ. Η winmasters μας βάζει στο κλίμα για τον επόμενο πιθανό σταθμό του Έλληνα χαφ προσφέροντας τη σχετική αγορά σε άκρως ελκυστικές αποδόσεις.

Παναθηναϊκός και Μπακασέτας αποφάσισαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους, παρότι το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα, ο 32χρονος μέσος έμεινε εκτός προετοιμασίας του «τριφυλιού».

Στο… κάδρο ο ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ επιθυμία του Τάσου Μπακασέτα είναι να μείνει στην Ελλάδα, παρότι ερίζουν «μνηστήρες» από το εξωτερικό.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες οργιάζουν οι φήμες πως υπάρχει κρούση από τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας. Στο 2,15 προσφέρεται στα προγνωστικά να συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

«Καραδοκεί» η Μπούρσασπορ

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει έναν βασικό ανταγωνιστή στη μάχη για την απόκτηση του Μπακασέτα, αυτός δεν είναι άλλος από την ομάδα της Μπούρσασπορ.

Δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για πιθανή κίνησή της, καθώς ο Έλληνας χαφ έχει αφήσει το… στίγμα του στη γειτονική χώρα κατακτώντας το πρωτάθλημα με τα χρώματα της Τραμπζονσπόρ.

Επόμενη ομάδα Τάσος Μπακασέτας στοίχημα

Πέρα από ΠΑΟΚ και Μπούρσασπορ, στις επιλογές για επόμενη ομάδα του Τάσου Μπακασέτα βρίσκονται ως αουτσάιντερ στα προγνωστικά οι ΑΕΚ, Γαλατάσαραϊ και Ολυμπιακός!

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