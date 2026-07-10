Νορβηγία – Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (12/07)

Σιγά σιγά το τοπίο αρχίζει να ξεδιαλύνεται και το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026 διαμορφώνεται. Για μια θέση στην τετράδα θα παλέψουν και η Νορβηγία με την Αγγλία σε ένα ματς που προμηνύεται συναρπαστικό.

Άλλωστε και για τις δύο είναι μια σπουδαία ευκαιρία να πλησιάσουν στο όνειρο. Χάαλαντ εναντίον Κέιν και οι λοιποί Διόσκουροι ετοιμάζονται να κάνουν ό,τι μπορούν για να τους βοηθήσουν να κρίνουν τη μοίρα των χωρών τους. Όσο αυτοί ακονίζουν τα ξίφη τους, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Νορβηγία – Αγγλία αποδόσεις

Κοτζάμ Βραζιλία μπόρεσε να στείλει σπίτι η Νορβηγία. Όμως αυτό δεν αρκεί για να της δώσει τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο τεστ της μέχρι τώρα. Αυτόν τον έχει η Αγγλία, που πήρε εντυπωσιακή νίκη απέναντι στο Μεξικό και είναι το φαβορί της αναμέτρησης, σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

Προφανώς, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στην αγορά των γκολ. Ακόμη κι αν τα νοκ-άουτ παιχνίδια είναι πάντα πιο κλειστά, τόσο η Αγγλία, όσο και η Νορβηγία έχουν ποιότητα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Νορβηγία – Αγγλία ειδικά στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά ας μη γελιόμαστε. Υπάρχουν και στοιχήματα τα οποία προκαλούν πολύ περισσότερο ενθουσιασμό και δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά. Αυξημένη αξία, αυξημένη… αγωνία και πληθώρα επιλογών.

Κανείς μπορεί είτε να χτίσει στην επικράτηση κάποιας εκ των Νορβηγίας ή Αγγλίας με μπόλικα ενδιαφέροντα… εξτραδάκια, είτε να παίξει «ουδέτερα» κυνηγώντας άλλες ειδικές επιλογές. Το σίγουρο είναι πως όλες έχουν πολύ ενδιαφέρον.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.60 ΑΓΓΛΙΑ/ΑΓΓΛΙΑ+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΑΓΓΛΙΑ OVER 6,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 7.40 1Χ+G/G+ΝΟΥΣΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 6.60 ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 2.50 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.20

Νορβηγία – Αγγλία ειδικά παικτών

Μπορεί τα πάντα όσον αφορά στην πρόκριση να είναι ανοιχτά, όμως δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το ταλέντο των παικτών που θα πατήσουν στο χορτάρι. Σε αυτό το ταλέντο ή και στις… κακές τους συνήθειες αξίζει να σταθεί κανείς αναζητώντας τα καλύτερα ειδικά παικτών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΑΛΑΝΤ+ΚΕΪΝ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΜΠΕΛΙΝΓΚΧΑΜ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.44 ΜΠΕΡΓΚΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 5.00 ΝΙΛΑΝΤ 5+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2.75

Δες επίσης:





