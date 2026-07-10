ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Νορβηγία – Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (12/07)

Νορβηγία - Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (12/07)

Σιγά σιγά το τοπίο αρχίζει να ξεδιαλύνεται και το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026 διαμορφώνεται. Για μια θέση στην τετράδα θα παλέψουν και η Νορβηγία με την Αγγλία σε ένα ματς που προμηνύεται συναρπαστικό. 

Άλλωστε και για τις δύο είναι μια σπουδαία ευκαιρία να πλησιάσουν στο όνειρο. Χάαλαντ εναντίον Κέιν και οι λοιποί Διόσκουροι ετοιμάζονται να κάνουν ό,τι μπορούν για να τους βοηθήσουν να κρίνουν τη μοίρα των χωρών τους. Όσο αυτοί ακονίζουν τα ξίφη τους, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Νορβηγία – Αγγλία αποδόσεις 

Κοτζάμ Βραζιλία μπόρεσε να στείλει σπίτι η Νορβηγία. Όμως αυτό δεν αρκεί για να της δώσει τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο τεστ της μέχρι τώρα. Αυτόν τον έχει η Αγγλία, που πήρε εντυπωσιακή νίκη απέναντι στο Μεξικό και είναι το φαβορί της αναμέτρησης, σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ
4.00stoiximan
3.65stoiximan
1.90stoiximan

Προφανώς, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στην αγορά των γκολ. Ακόμη κι αν τα νοκ-άουτ παιχνίδια είναι πάντα πιο κλειστά, τόσο η Αγγλία, όσο και η Νορβηγία έχουν ποιότητα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.75stoiximan
2.10stoiximan
1.62stoiximan
2.20stoiximan

Νορβηγία – Αγγλία ειδικά στοιχήματα 

Φουλ Αγγλία για τους «16», για το όνειρο οι ΗΠΑ και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά ας μη γελιόμαστε. Υπάρχουν και στοιχήματα τα οποία προκαλούν πολύ περισσότερο ενθουσιασμό και δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά. Αυξημένη αξία, αυξημένη… αγωνία και πληθώρα επιλογών. 

Κανείς μπορεί είτε να χτίσει στην επικράτηση κάποιας εκ των Νορβηγίας ή Αγγλίας με μπόλικα ενδιαφέροντα… εξτραδάκια, είτε να παίξει «ουδέτερα» κυνηγώντας άλλες ειδικές επιλογές. Το σίγουρο είναι πως όλες έχουν πολύ ενδιαφέρον. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
5.60stoiximan
ΑΓΓΛΙΑ/ΑΓΓΛΙΑ+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΑΓΓΛΙΑ OVER 6,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
7.40stoiximan
1Χ+G/G+ΝΟΥΣΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
6.60stoiximan
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.50stoiximan
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
6.20stoiximan

Νορβηγία – Αγγλία ειδικά παικτών 

Μπορεί τα πάντα όσον αφορά στην πρόκριση να είναι ανοιχτά, όμως δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το ταλέντο των παικτών που θα πατήσουν στο χορτάρι. Σε αυτό το ταλέντο ή και στις… κακές τους συνήθειες αξίζει να σταθεί κανείς αναζητώντας τα καλύτερα ειδικά παικτών. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΑΛΑΝΤ+ΚΕΪΝ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΜΠΕΛΙΝΓΚΧΑΜ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
7.44stoiximan
ΜΠΕΡΓΚΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
5.00stoiximan
ΝΙΛΑΝΤ 5+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
2.75stoiximan

Δες επίσης:



Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO