Η Επιστροφή του “Notorious” με ειδικά στοιχήματα!

Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών βρίσκεται στο επίκεντρο και προ των πυλών βρίσκονται δύο σπουδαία γεγονότα που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον όσον αφορά τους φίλους του MMA.

Η μεγαλύτερη είδηση που έχει κάνει ήδη πάταγο δεν είναι άλλη από την επίσημη επιστροφή του σπουδαίου πυγμάχου Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο οκτάγωνο, μετά από πέντε χρόνια απουσίας και τον σοβαρό τραυματισμό του το 2021 που τον είχε αναγκάσει να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων, στερώντας το MMA από το πλέον σπουδαίο όνομα του χώρου.

Ο επονομαζόμενος «Notorious» θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του UFC 329, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο της International Fight Week.

Αντίπαλός του θα είναι ο σπουδαίος Μαξ Χόλογουεϊ, σε μια σημαδιακή ρεβάνς 13 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση το 2013. Το παιχνίδι θα γίνει στην κατηγορία Welterweight και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και εισιτηρίων, επαναφέροντας τον Ιρλανδό σούπερ σταρ στο επίκεντρο του πλανήτη.

Conor McGregor 2.70 – Max Holloway 1.43

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