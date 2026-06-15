Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/06)

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Σαουδική Αραβία εναντίον Ουρουγουάη;

Το Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη live streaming θα λάβει χώρα τα ξημερώματα Τρίτης 16 Ιουνίου (01:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη Τρίτη 156Ιουνίου (01:00) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πώς θα δω Live Streaming το Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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