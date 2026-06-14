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Η μεγάλη έκπληξη και οι αναμετρήσεις… θρίλερ!

Η μεγάλη έκπληξη και οι αναμετρήσεις… θρίλερ!
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Άλλη μία ημέρα γεμάτη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με αναμετρήσεις για όλα τα γούστα.

Στο Χιούστον έχει πρεμιέρα η εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία αντιμετωπίζει το νεοφώτιστο Κουρασάο (20:00) για τον 5ο όμιλο.

Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει μαζεμένες αποτυχίες στις τελευταίες διοργανώσεις, με δύο συνεχόμενους αποκλεισμούς από τη φάση των ομίλων σε Μουντιάλ, καταγράφοντας αρνητικό ιστορικό ρεκόρ και θέλουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής να κάνουν νέα αρχή.

Οι Γερμανοί έχουν στην αναμέτρηση τον κλασικό ρόλο του «Γολιάθ», καθώς το άσημο Κουρασάο είναι ο «Δαυίδ» της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Ντικ Άντβοκατ γράφει ιστορία με το πρώτο της παιχνίδι σε τελική φάση και ψάχνει τη μεγάλη έκπληξη.

Γερμανία – Κουρασάο 1:1.05 X:11.25 2:34.00

Η δράση συνεχίζεται στο Ντάλας με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία για τον 6ο όμιλο, σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων.

Οι «οράνιε» του Ρόναλντ Κούμαν έχουν στόχο την κορυφή για πρώτη φορά στην ιστορία τους κι είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα έχοντας αλλαγή της τελευταίας στιγμής την είσοδο του Γκερτρουίντα που πήρε τη θέση του τραυματία Τίμπερ.

Οι Ιάπωνες του Χατζίμε Μοριγιάσου έχουν φιλοδοξία στην 6η παρουσία σε τελική φάση να κάνουν την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους, ξεπερνώντας τους «16» στους οποίους έφτασε και στις δύο πρόσφατες συμμετοχές, το 2018 και το 2022.

Ολλανδία – Ιαπωνία 1:2.01 X:3.60 2:3.65

Στη Φιλαδέλφεια συγκρούονται Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινός τα ξημερώματα της Δευτέρας (02:00) για τον 5ο όμιλο.

Οι «ελέφαντες» του Εμέρς Φαέ επιστρέφουν σε τελική φάση μετά το 2014, όταν συμπλήρωσαν τρεις συνεχόμενες παρουσίες, αλλά χωρίς να προκριθούν στα νοκ άουτ, κάτι που στοχεύουν αυτή τη φορά.

Όσο για το Εκουαδόρ του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε στην 5η παρουσία θέλει να επαναλάβει το κατόρθωμα του 2006 με την πρόκριση στους «16».

Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός 1:3.60 X:2.75 2:2.45

Η Σουηδία αντιμετωπίζει την Τυνησία στο Μοντερέι (05:00) για τον 6ο όμιλο.

Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ επιστρέφει σε τελική φάση μετά το 2018 και την παρουσία στα προημιτελικά, την ώρα που οι Τυνήσιοι του Σαμπρί Λαμουσί έχουν έξι παρουσίες, χωρίς να έχουν καταφέρει σε καμία εξ αυτών να ξεπεράσουν τον όμιλο.

Σουηδία – Τυνησία 1:1.93 X:3.35 2:4.25

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