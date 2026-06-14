Ολλανδία – Ιαπωνία με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένο» Bet Builder για τους Οράνιε

Ολλανδία και Ιαπωνία κοντράρονται στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους Οράνιε να ψάχνουν ένα θετικό ξεκίνημα στο τουρνουά. Ένας Γερμανός οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής που έχει προβλέψει σωστά τις τρεις προηγούμενες πρωταθλήτριες κόσμου έδωσε ψήφο κατάκτησης στους Ολλανδούς για το φετινό Μουντιάλ, όμως η ομάδα του Κούμαν καλείται να αποδείξει τους ισχυρισμούς και στο γήπεδο.

Μια πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία είναι απαιτητική, αλλά παράλληλα μια νίκη απέναντι σε ένα ανταγωνιστικό σύνολο θα προσφέρει το απαραίτητο «boost» ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα θα εκτοξεύσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, μιας και ο όμιλος συμπληρώνεται από Σουηδία και Τυνησία που δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό ποιότητας.

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Οι Οράνιε «πέταξαν» με άνεση προς την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού τερμάτισαν στην κορυφή του προκριματικού ομίλου με συγκομιδή είκοσι βαθμών σε οκτώ αγωνιστικές κι άφησαν πίσω Πολωνία, Φινλανδία, Μάλτα και Λιθουανία. Από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα έχουν δώσει τέσσερα φιλικά με απολογισμό δυο νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, ενώ τελευταία χρονικά ήταν η δύσκολη επικράτηση με 2-1 επί του Ουζμπεκιστάν χάρη σε δυο εύστοχα πέναλτι του Χάκπο.

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Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο έδειξαν μια παραπάνω δυσκολία στο γκολ από το αναμενόμενο, αλλά τα φιλικά πολλές φορές δεν αποτελούν και το καλύτερο δείγμα. Την ίδια ώρα η Ιαπωνία παρέμεινε πιστή στο ραντεβού της με το Παγκόσμιο Κύπελλο και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση για έβδομη σερί φορά.

Πέταξε για Βόρεια Αμερική προερχόμενη από ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και δεδομένα έχει αποδείξει πως δεν πρόκειται για εύκολη λεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα παρατηρήθηκε κι ένα συγκεκριμένο μοτίβο: Οι Ασιάτες έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διατηρήσουν ένα χαμηλό τέμπο και να μην επιτρέψουν στο ρυθμό να ξεφύγει, με αποτέλεσμα να δούμε κλειστά ματς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Τουλάχιστον αυτή ήταν η συνταγή στα τρία τελευταία φιλικά απέναντι σε ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Αγγλία, η Σκωτία και η Ισλανδία, οι οποίες υποτάχθηκαν όλες με το ίδιο σκορ: 1-0! Οι Ιάπωνες καταφτάνουν στο Μουντιάλ με ενισχυμένο το ηθικό και με μια δουλεμένη συνταγή για να προκαλέσουν προβλήματα στην Ολλανδία, όμως η διαφορά δυναμικότητας στα ρόστερ παραμένει μεγάλη.

Πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που οι Ιάπωνες μέτρησαν και μια κομβική απώλεια της τελευταίας στιγμής, αφού ο αρχηγός και μέσος της Λίβερπουλ, Γουατάρου Έντο, αποχώρησε από την αποστολή με τραυματισμό και αποφάσισε να μην φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.

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