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Curaçao: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό παραμύθι του Μουντιάλ είναι εδώ!

Curaçao: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό παραμύθι του Μουντιάλ είναι εδώ!

Αν ψάχνετε για την πιο όμορφη, τρελή και ανατρεπτική ιστορία του φετινού Παγκοσμίου Κύπελλου, σταματήστε να ψάχνετε. Το Κουρασάο έρχεται στα γήπεδα για να γράψει ιστορία, αποτελώντας τη μικρότερη χώρα σε έκταση και πληθυσμό που καταφέρνει ποτέ να βρεθεί στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης! Με τον έμπειρο Ντικ Άντβοκατ στο τιμόνι, η ομάδα της Καραϊβικής δεν έρχεται απλά για να χειροκροτηθεί· έρχεται αήττητη από τα προκριματικά και έτοιμη να τρελάνει τον πλανήτη.

Όταν μια παρέα με τόσο ενθουσιασμό μπαίνει στο χορτάρι χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Ολλανδική σχολή, ταλέντο και άγνοια κινδύνου

Το μεγάλο ατού του Κουρασάο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών του έχει γαλουχηθεί στις κορυφαίες ακαδημίες της Ολλανδίας. Με παίκτες-προσωπικότητες όπως ο Ταχίθ Τσονγκ και οι αδερφοί Μπακούνα, το Κουρασάο διαθέτει τρομερή ταχύτητα, εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και ένα σύγχρονο στυλ παιχνιδιού που βασίζεται στο γρήγορο transition και την απρόβλεπτη ντρίμπλα.

Ο Ντικ Άντβοκατ ξέρει πώς να στήνει ομάδες-εκπλήξεις, κλείνοντας τους χώρους και χτυπώντας εκεί που πονάει ο αντίπαλος.Ταχύτητα στα φτερά και physical δύναμη στη μεσαία γραμμή που μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε άμυνα.

Θα κάνει το “θαύμα” το Κουρασάο στη Novibet;

Το Κουρασάο είναι το απόλυτο “dark horse” του ομίλου (κόντρα σε Γερμανία, Ισημερινό και Ακτή Ελεφαντοστού) και η Novibet έχει ήδη έτοιμες τις αποδόσεις για τους λάτρεις των μεγάλων εκπλήξεων.

Το να κάνει το Κουρασάο την υπέρβαση και να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ παίζει σε εντυπωσιακές αποδόσεις. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τα συνολικά γκολ της ομάδας, Over/Under πόντων στους ομίλους και εκατοντάδες live επιλογές.

Η ώρα για τη μεγάλη γιορτή της Καραϊβικής έφτασε. Θα τρελάνουν τον κόσμο; Μπες στη Novibet, τσέκαρε όλες τις αποδόσεις και ζήσε το Μουντιάλ στο maximum!

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