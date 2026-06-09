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Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κορύφωση της δράσης με τρομερό 8.50! 💥🏆

Αυτή η σειρά ξεδιπλώνεται τόσο αμφίρροπα στα προγνωστικά μπάσκετ, όσο αξίζει σε αυτό το ζευγάρι. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παλεύουν για το πρωτάθλημα και αμφότεροι έχουν λόγους να πιστεύουν στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος. 

Οι «ερυθρόλευκοι», βέβαια, σαφώς διατηρούν το πάνω χέρι. Στο Game 3 βρήκαν ξανά τον καλό τους εαυτό και σε ένα φανταστικό παιχνίδι στο κουπόνι ήταν αυτοί που επέβαλαν την ισχύ τους για να κάνουν το 2-1. 

Πλέον έχουν… matchball κούπας, όμως το «τριφύλλι» δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί και θα κάνει τα πάντα για να γυρίσει τη σειρά στο ΣΕΦ. Ετοιμαζόμαστε για ματσάρα δηλαδή και πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
4.50stoiximan
1.20stoiximan

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποδόσεις 

Η δύναμη της εκάστοτε έδρας μόνο αμελητέα δεν είναι. Κι αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα σε αυτούς τους Τελικούς. Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο, παίζει και μέσα στο «σπίτι» του και για αυτό, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες, έχει τον τίτλο του φαβορί στο τέταρτο αντάμωμα των δύο ομάδων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.61winmasters
2.25elabet
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -2,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ +3,5
2.25novibet
1.82pamestoixima

To line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 165,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under. 

OVER 165,5 UNDER 165,5
1.85stoiximan
1.83elabet

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα 

Καλές, χρυσές οι παραπάνω παραδοσιακές αγορές, βέβαια, όμως ο πραγματικός… χρυσός βρίσκεται αλλού. Στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, στα bet builder, φυσικά, που πάντα έχουν μεγαλύτερη αξία και χαρίζουν και μια παραπάνω νότα ενθουσιασμού στο παιχνίδι. Πληθώρα τέτοιων επιλογών υπάρχει, αλλά παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε εμείς για το Game 4 των σπουδαίων Τελικών της GBL. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 17,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ+OVER 70,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+OVER 22,5 ΛΑΘΗ
7.50stoiximan
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -2,5+OVER 166,5 
5.85winmasters
ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ OVER 6,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΦΟΥΡΝΙΕ OVER 4,5 ΑΣΙΣΤ+ΣΛΟΥΚΑΣ OVER 2,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ
8.00novibet
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -3,5+ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 84,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΣΤΗΝ 3η ΠΕΡΙΟΔΟ
8.50elabet
ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
10.00pamestoixima

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι 

Το κομβικό Game 4 των Τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.

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