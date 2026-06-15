bwin: Βέλγιο – Αίγυπτος ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Πρεμιέρα στον 7ο όμιλο, με την αναμέτρηση Βέλγιο – Αίγυπτος (22:0). Στις 19:00 η Ισπανία καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του απόλυτου φαβορί κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, στο πρώτο ματς του 8ου ομίλου.

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Το Last Dance της παλιάς… φρουράς

Αυτό το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για παίκτες, όπως οι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ρομέλου Λουκάκου, να πετύχουν κάτι μεγάλο με την εθνική ομάδα του Βελγίου. Κάτι που δεν κατάφεραν σε καμία διοργάνωση που προηγήθηκε. Πρώτος αντίπαλος του Βελγίου η Αίγυπτος, που δείχνει ικανή για όλα, με την τριπλέτα Σαλάχ – Μαρμούς – Τρεζεγκέ να είναι έτοιμη για… ζημιές. Μία ήττα σε πέντε αγώνες Παγκόσμιου Κυπέλλου για το Βέλγιο, απέναντι σε αφρικανικές ομάδες (3 νίκες, 1 ισοπαλία), το 2-0 από το Μαρόκο το 2022.

Αιχμή του δόρατος για τους «κόκκινους διάβολους», ο Ζερεμί Ντοκού στα προκριματικά του Μουντιάλ (5 γκολ και 2 ασίστ). Αντίστοιχα ο αρχηγός και ηγέτης της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Σαλάχ, αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ (9 γκολ) των «Φαραώ» στα προκριματικά του Μουντιάλ για την αφρικανική ζώνη. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% στα γκολ που σημείωσε η εθνική του ομάδα! Αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή της Αιγύπτου, μετά το 1934, το 1990 και το 2018. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε έναν αγώνα στη διοργάνωση (7 αγώνες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες). Στο 4.00 η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, για νίκη του Βελγίου και goal-goal στο ματς.

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Το απόλυτο φαβορί

Η Ισπανία καλείται να αποδείξει και στο γήπεδο, ότι είναι το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι. Η «φούρια ρόχα» μπαίνει στη διοργάνωση και θέλει να πετύχει το… double, μιας και συμμετέχει ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κάτι που πέτυχε την τετραετία 2008-12, κατακτώντας δύο EURO κι ενδιάμεσα το Μουντιάλ! Με 9,7 τελικές εντός εστίας ολοκλήρωσε τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης η Ισπανία, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, παίκτης που πέτυχε το νικητήριο γκολ της Ισπανίας στον τελικό του EURO 2024, ήταν ένας από τους μόλις τρεις παίκτες με συμμετοχή σε 10+ γκολ στα προκριματικά για το Μουντιάλ (6 γκολ, 4 ασίστ), μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (18) και τον Μέμφις Ντεπάι (12). Στην bwin βρίσκουμε Ενισχυμένο Build A Bet* στο 14.50, για over 10,5 κόρνερ και over 5,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ.

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