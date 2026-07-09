Vistabet: Ισπανία – Βέλγιο με 0% Γκανιότα*!

Ισπανία θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, όμως το Βέλγιο προέρχεται από εντυπωσιακή πρόκριση.

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Δεν δέχεται γκολ…

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και στο πιο απαιτητικό παιχνίδι της μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026, λυγίζοντας με 1-0 την Πορτογαλία και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την αμυντική της συνέπεια, καθώς κράτησε για έκτη διαδοχική φορά ανέπαφη την εστία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ στη διοργάνωση. Ο προημιτελικός απέναντι στο Βέλγιο θα είναι ο έκτος της ιστορίας της σε Μουντιάλ, με μοναδική μέχρι σήμερα νικηφόρα παρουσία εκείνον του 2010 απέναντι στην Παραγουάη (1-0), όταν ακολούθησε η κατάκτηση του τροπαίου. Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της «Ρόχα», η οποία παραμένει αήττητη στις 11 τελευταίες αναμετρήσεις με το Βέλγιο (9 νίκες, 2 ισοπαλίες), ενώ προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι στους «Κόκκινους διαβόλους» με συνολικό σκορ 13-1. Στο 1.63 προσφέρεται η νίκη της Ισπανίας.

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Ανεβασμένο μετά την τεσσάρα

Το Βέλγιο έφτασε στα προημιτελικά πραγματοποιώντας την πιο πειστική εμφάνισή του στη διοργάνωση, διαλύοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιθετική του λειτουργία απέδωσε εξαιρετικά, με τον Σαρλ Ντε Κετελάερε να πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «Κόκκινοι διάβολοι» έχουν προκριθεί στους δύο από τους τρεις τελευταίους προημιτελικούς που συμμετείχαν, αποκλείοντας την Ισπανία στα πέναλτι το 1986 και τη Βραζιλία με 2-1 το 2018, ενώ η μοναδική αποτυχία τους ήταν το 2014 απέναντι στην Αργεντινή. Παράλληλα, παρουσιάζουν εξαιρετικά επιθετικά νούμερα, με μέσο όρο 21,4 τελικές προσπάθειες ανά αγώνα, την καλύτερη επίδοσή τους σε Μουντιάλ από το 1970. Την ίδια στιγμή, ο Ρομέλου Λουκάκου έχει σκοράρει και στα τρία τελευταία παιχνίδια, γράφοντας ιστορία ως ο δεύτερος Βέλγος που το καταφέρνει μετά τον Βίλμοτς το 2002. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.50 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντε Κετελάερε.

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