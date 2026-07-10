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Ρόχα και Κόκκινοι Διάβολοι στην «αρένα», με αποδοσάρες στη winmasters!

Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική του ευθεία και πλέον κάθε παιχνίδι είναι πιο συναρπαστικό από το προηγούμενο. Αυτό ισχύει και για την επικείμενη «μονομαχία» ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.

Δύο από τα πιο δυνατά ονόματα της Ευρώπης ρίχνονται στην… αρένα του Παγκόσμιου Κυπέλλου με στόχο μια θέση στην τετράδα. Φυσικά, τις καλύτερες αποδόσεις για αυτή τη «μονομαχία» τις βρίσκετε στη winmasters

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Η Ισπανία δείχνει να έχει πατήσει το πόδι στο γκάζι και, παρ’ότι θα βρει μπροστά της ένα Βέλγιο που προέρχεται από μεγάλες προκρίσεις, είναι αυτή που ξεκάθαρα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στο 1.64 βρίσκουμε τον άσο, με το διπλό στο 5.40 και την ισοπαλία στο 3.95.

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ακόμη δεν έχει δει την εστία της να παραβιάζεται σε αυτό του τουρνουά, όμως κάθε καλό σερί σπάει, οπότε η αγορά των γκολ έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο 1.78 προσφέρεται το Over 2,5, με το αντίστοιχο Under στο 2.03.

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Από εκεί και πέρα, στη winmasters βρίσκουμε και πληθώρα άλλων ελκυστικών επιλογών. Ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που δεδομένα δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει εύκολα.

Για παράδειγμα, μια ματιά αξίζουν στοιχήματα όπως το combo για πρώτο γκολ από τον Οϊαρθάμπαλ, Over 5,5 κόρνερ για την Ισπανία και Over 1,5 κάρτα για το Βέλγιο στο 10.10 αλλά και αυτό για το Χ2 του Βελγίου με σκόρερ τον Λουκάκου και G/G στο 7.53

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