Ισπανία – Βέλγιο με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (10/7)

Η Ισπανία αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες το Βέλγιο στον 2ο χρονικά προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Ίβηρες μετρούν 12 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες με αντίπαλο το Βέλγιο (46-22 γκολ).

Στο ντέρμπι της Ιβηρικής με την Πορτογαλία στη φάση των «16», η Ισπανία κατάφερε έστω και στο 91’ να πετύχει το πολυπόθητο γκολ (1-0) και να προκριθεί στα προημιτελικά. Διατήρησε ξανά ανέπαφη την εστία της, με συνολικό απολογισμό σε αυτό το τουρνουά 9-0 γκολ, και ας έμεινε στο 0-0 την πρώτη αγωνιστική με το ούτως ή άλλως δυνατό όπως αποδείχτηκε σε αυτήν τη διοργάνωση Πράσινο Ακρωτήρι. Παράλληλα, συμπλήρωσε 35 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα (25 νίκες).

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Το Βέλγιο δεν είχε εντυπωσιάσει στα 4 πρώτα παιχνίδια του. Στον όμιλο έφερε δύο ισοπαλίες και νίκησε μόνο τη Νέα Ζηλανδία. Στους «32» έφτασε μία ανάσα από τον αποκλεισμό, καθώς έχανε με 2-0 από τη Σενεγάλη ως το 85’. Κατάφερε όμως να στείλει το ματς στην παράταση και με πέναλτι στις καθυστερήσεις του έξτρα χρόνου πήρε το εισιτήριο. Στους «16» θυμήθηκε τον καλό του εαυτό. Με μία καταπληκτική εμφάνιση και επιτέλους ουσία και στην επίθεση συνέτριψε την οικοδέσποινα ομάδα των ΗΠΑ με 4-1.

Η νίκη της Ισπανίας τοποθετείται στο 1.65**, ενώ το διπλό του Βελγίου προσφέρεται στο 5.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βλέπουμε στο 1.78**, την ώρα που το N/G, το οποίο έχει εμφανιστεί σε όλα τα παιχνίδια της Ισπανίας, δίνεται στο 2.02**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση του «Los Angeles Stadium» το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.75** από 2.55, το Over 0.5 ασίστ από τον Lamine Yamal πάει στο 3.00** από 2.80, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.50** από 3.29.

Ακόμη, το να προκριθεί το Βέλγιο το βλέπουμε πλέον στο 3.75** (από 3.50), το να είναι πρώτος σκόρερ ο Mikel Oyarzabal εντοπίζεται στο 4.30** (από 4.00), ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Charles De Ketelaere το βρίσκουμε στο 5.35** (από 5.00). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Ισπανίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.25** από 2.49.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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