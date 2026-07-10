«Φούρια Ρόχα» και «Κόκκινοι Διάβολοι» για μια θέση στους «4» με ειδικά στοιχήματα!

Ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας, αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες το Βέλγιο σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον και ένα φαβορί.

Η «Φούρια Ρόχα» έχει πραγματοποιήσει έως τώρα ένα μεστό τουρνουά, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ! Στους «16» βρήκε μπροστά της την Πορτογαλία, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ στις καθυστερήσεις με τον Μερίνο.

Έτσι μετά το 2010, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο, βρίσκεται και πάλι στα προημιτελικά και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση στους «4».

Πορεύεται μάλιστα χωρίς έναν από τους πιο ποιοτικούς της παίκτες, τον Νίκο Γουίλιαμς, που αποκόμισε έναν τραυματισμό στο ματς με την Ουρουγουάη.

Ισπανία – Βέλγιο 1: 1.71 X: 4.20 2: 5.60

Από την άλλη το Βέλγιο προβλημάτισε με την απόδοσή τους στους ομίλους, έφτασε πολύ κοντά στον αποκλεισμό του στους «32» από τη Σενεγάλη αλλά έκανε πάρτι στους «16» απέναντι στις ΗΠΑ.

Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσιά «έκλεισε» τα αυτιά του στον θόρυβο που έγινε με τη συμμετοχή του Μπαλογκάν και πραγματοποιώντας μία πειστική εμφάνιση πήρε τη νίκη με 4-1.

Ο Γάλλος τεχνικός άφησε στον πάγκο τους Ντε Μπρόινε και Λουκάκου, με τον δεύτερο να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει, και παρόλα αυτά η ομάδα του έφτασε στην επίτευξη τριών γκολ έως το 57’.

Είχε τον έλεγχο και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα. Τα τρία του τελευταία παιχνίδια έχουν αρκετές φάσεις και τουλάχιστον τέσσερα γκολ το κάθε ένα, όμως για να έχει ελπίδες απέναντι στην Ισπανία θα χρειαστεί το Βέλγιο να είναι πιο προσεκτικό στην άμυνα του.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.