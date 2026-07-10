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«Φούρια Ρόχα» και «Κόκκινοι Διάβολοι» για μια θέση στους «4» με ειδικά στοιχήματα!

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Spain team before the FIFA World Cup USA 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium in Dallas, United States, on July 6, 2026. Dallas United States PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAymanxArefx originalFilename:aref-notitle260706_npWWE.jpg

Ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. 

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας, αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες το Βέλγιο σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον και ένα φαβορί. 

Η «Φούρια Ρόχα» έχει πραγματοποιήσει έως τώρα ένα μεστό τουρνουά, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ! Στους «16» βρήκε μπροστά της την Πορτογαλία, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ στις καθυστερήσεις με τον Μερίνο.

Έτσι μετά το 2010, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο, βρίσκεται και πάλι στα προημιτελικά και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση στους «4».

Πορεύεται μάλιστα χωρίς έναν από τους πιο ποιοτικούς της παίκτες, τον Νίκο Γουίλιαμς, που αποκόμισε έναν τραυματισμό στο ματς με την Ουρουγουάη. 

Ισπανία – Βέλγιο 1: 1.71 X: 4.20 2: 5.60

Από την άλλη το Βέλγιο προβλημάτισε με την απόδοσή τους στους ομίλους, έφτασε πολύ κοντά στον αποκλεισμό του στους «32» από τη Σενεγάλη αλλά έκανε πάρτι στους «16» απέναντι στις ΗΠΑ.

Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσιά «έκλεισε» τα αυτιά του στον θόρυβο που έγινε με τη συμμετοχή του Μπαλογκάν και πραγματοποιώντας μία πειστική εμφάνιση πήρε τη νίκη με 4-1.

Ο Γάλλος τεχνικός άφησε στον πάγκο τους Ντε Μπρόινε και Λουκάκου, με τον δεύτερο να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει, και παρόλα αυτά η ομάδα του έφτασε στην επίτευξη τριών γκολ έως το 57’. 

Είχε τον έλεγχο και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα. Τα τρία του τελευταία παιχνίδια έχουν αρκετές φάσεις και τουλάχιστον τέσσερα γκολ το κάθε ένα, όμως για να έχει ελπίδες απέναντι στην Ισπανία θα χρειαστεί το Βέλγιο να είναι πιο προσεκτικό στην άμυνα του. 

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