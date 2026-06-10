Μουντιάλ 2026: Τι αλλάζει στη φετινή διοργάνωση
Η FIFA αποφάσισε να εισαγάγει ορισμένους νέους κανονισμούς, αρχής γενομένης από το Μουντιάλ 2026. Στόχος; Να γίνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος που θα διεξάγονται τα ματς και να εξαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και ρατσιστικών ενεργειών.
Αλλαγές Μουντιάλ 2026
Πάμε να δούμε τις 9 αλλαγές.
- Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του για πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής θα μετρά με τα δάχτυλα τα δευτερόλεπτα. Αν υπερβεί αυτό το όριο, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ.
- Αν ο τερματοφύλακας ή άλλος παίκτης δεν εκτελέσει το ελεύθερο χτύπημα από τη γραμμή των 5,5 μέτρων μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί σε πλάγιο άουτ (αράουτ), η κατοχή της μπάλας πάει στην αντίπαλη ομάδα.
- Όποιος παίκτης γίνεται αλλαγή, θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο σε διάστημα 10 δευτερολέπτων από την στιγμή που σηκώνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας από τον 4ο διαιτητή. Αν υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, για ένα λεπτό η… υπαίτια ομάδα θα παίξει με δέκα παίκτες. Το είδαμε στο πρόσφατο φιλικό Ιαπωνία – Ισλανδία, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν όταν οι Ισλανδοί έπαιξαν για ένα λεπτό με 10 παίκτες.
- Όταν ένας παίκτης δεχτεί ιατρική βοήθεια (σε περίπτωση τραυματισμού δηλαδή), πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα λεπτό εκτός, πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.
- Μέχρι τώρα, ο VAR δεν είχε δικαίωμα να επέμβει στη δεύτερη κίτρινη, που οδηγούσε σε αποβολή. Από το φετινό Μουντιάλ, ο VAR θα επεμβαίνει σε τρεις έξτρα περιπτώσεις: στη δεύτερη κίτρινη, στη λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη και σε ξεκάθαρο λάθος υπόδειξης κόρνερ από τον διαιτητή.
- Όσοι παίκτες καλύπτουν το στόμα τους ώστε να αποφύγουν τις κάμερες όταν συζητούν με αντίπαλο (κυρίως σε αμφισβητούμενες φάσεις ή επεισόδια) θα δέχονται κόκκινη κάρτα. Ο κανονισμός ενεργοποιήθηκε μετά την υπόθεση Πρεστιάνι – Βινίσιους, στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης.
- Οι διαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν παίκτη που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυρίας σε θεωρητικά ή πρακτικά άδικη απόφαση. Αν ίσχυε πριν από λίγους μήνες αυτός ο κανονισμός, ο διαιτητής θα είχε αποβάλει όλη την ομάδα της Σενεγάλης στον τελικό του Κόπα Αφρικα κόντρα στο Μαρόκο.
- Οι κίτρινες κάρτες σβήνονται μετά τη φάση των ομίλων και τα προημιτελικά. Σε περίπτωση που ένας παίκτης δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες σε δύο διαφορετικούς αγώνες στους ομίλους ή στη φάση των «32» και στη φάση των «16», θα τιμωρείται με μία αγωνιστική. Κάθε κόκκινη κάρτα θα τιμωρείται αυτόματα με μία αγωνιστική, εκτός αν επέμβει η επιτροπή και κρίνει ότι πρέπει να αυξηθεί η τιμωρία.
- Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ευλαβικά τις καθυστερήσεις.