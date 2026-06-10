Μουντιάλ 2026: Τι αλλάζει στη φετινή διοργάνωση

Η FIFA αποφάσισε να εισαγάγει ορισμένους νέους κανονισμούς, αρχής γενομένης από το Μουντιάλ 2026. Στόχος; Να γίνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος που θα διεξάγονται τα ματς και να εξαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και ρατσιστικών ενεργειών.

Αλλαγές Μουντιάλ 2026

Πάμε να δούμε τις 9 αλλαγές.