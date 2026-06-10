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Μουντιάλ 2026: Τι αλλάζει στη φετινή διοργάνωση

Τι αλλάζει στο φετινό Μουντιάλ

Η FIFA αποφάσισε να εισαγάγει ορισμένους νέους κανονισμούς, αρχής γενομένης από το Μουντιάλ 2026. Στόχος; Να γίνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος που θα διεξάγονται τα ματς και να εξαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και ρατσιστικών ενεργειών.

Αλλαγές Μουντιάλ 2026

Πάμε να δούμε τις 9 αλλαγές.

  1. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του για πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής θα μετρά με τα δάχτυλα τα δευτερόλεπτα. Αν υπερβεί αυτό το όριο, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ.
  2. Αν ο τερματοφύλακας ή άλλος παίκτης δεν εκτελέσει το ελεύθερο χτύπημα από τη γραμμή των 5,5 μέτρων μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί σε πλάγιο άουτ (αράουτ), η κατοχή της μπάλας πάει στην αντίπαλη ομάδα.
  3. Όποιος παίκτης γίνεται αλλαγή, θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο σε διάστημα 10 δευτερολέπτων από την στιγμή που σηκώνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας από τον 4ο διαιτητή. Αν υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, για ένα λεπτό η… υπαίτια ομάδα θα παίξει με δέκα παίκτες. Το είδαμε στο πρόσφατο φιλικό Ιαπωνία – Ισλανδία, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν όταν οι Ισλανδοί έπαιξαν για ένα λεπτό με 10 παίκτες.
  4. Όταν ένας παίκτης δεχτεί ιατρική βοήθεια (σε περίπτωση τραυματισμού δηλαδή), πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα λεπτό εκτός, πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.
  5. Μέχρι τώρα, ο VAR δεν είχε δικαίωμα να επέμβει στη δεύτερη κίτρινη, που οδηγούσε σε αποβολή. Από το φετινό Μουντιάλ, ο VAR θα επεμβαίνει σε τρεις έξτρα περιπτώσεις: στη δεύτερη κίτρινη, στη λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη και σε ξεκάθαρο λάθος υπόδειξης κόρνερ από τον διαιτητή.
  6. Όσοι παίκτες καλύπτουν το στόμα τους ώστε να αποφύγουν τις κάμερες όταν συζητούν με αντίπαλο (κυρίως σε αμφισβητούμενες φάσεις ή επεισόδια) θα δέχονται κόκκινη κάρτα. Ο κανονισμός ενεργοποιήθηκε μετά την υπόθεση Πρεστιάνι – Βινίσιους, στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης.
  7. Οι διαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν παίκτη που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυρίας σε θεωρητικά ή πρακτικά άδικη απόφαση. Αν ίσχυε πριν από λίγους μήνες αυτός ο κανονισμός, ο διαιτητής θα είχε αποβάλει όλη την ομάδα της Σενεγάλης στον τελικό του Κόπα Αφρικα κόντρα στο Μαρόκο.
  8. Οι κίτρινες κάρτες σβήνονται μετά τη φάση των ομίλων και τα προημιτελικά. Σε περίπτωση που ένας παίκτης δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες σε δύο διαφορετικούς αγώνες στους ομίλους ή στη φάση των «32» και στη φάση των «16», θα τιμωρείται με μία αγωνιστική. Κάθε κόκκινη κάρτα θα τιμωρείται αυτόματα με μία αγωνιστική, εκτός αν επέμβει η επιτροπή και κρίνει ότι πρέπει να αυξηθεί η τιμωρία.
  9. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ευλαβικά τις καθυστερήσεις.
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