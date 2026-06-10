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Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός; Τις έχει η winmasters

Ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός; Τις έχει η winmasters

Πλέον, όλα… ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί. Ο Ολυμπιακός πήρε ξανά το πάνω χέρι στη σειρά με τη νίκη του στο ΣΕΦ και μαζί και το… matchball τίτλου. Το Game 4 ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τον Παναθηναϊκό θα κρίνει πολλά για το Πρωτάθλημα. Αν όχι τα πάντα.

Και φυσικά η winmasters θα είναι… εκεί για να υπηρετήσει το δικό της «καθήκον», προσφέροντας τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς για το σπουδαίο ραντεβού. Πάμε να τις δούμε!

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Τόσο η έδρα, όσο και το υψηλό κίνητρο, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά. Και ο Παναθηναϊκός τα έχει και τα δύο με το μέρος του, μιας και είναι αυτός που αν χάσει, χάθηκε. Για αυτό και έχει πάρει τον τίτλο του φαβορί. Στο 1.60 βρίσκουμε τον άσο, ενώ το διπλό στο 2.32.

Πάντα ενδιαφέρουσα φυσικά και η αγορά των πόντων. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει τοποθετήσει το σχετικό line στο 165 και προσφέρει το Over στο 1.89 και το Under στο 1.86.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Ωστόσο, θα ήταν… εγκληματικό να κλείσουμε τα μάτια σε όλα τα υπόλοιπα πολύ ελκυστικά στοιχήματα που προσφέρει η winmasters. Υπάρχει πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών προτάσεων που έχουν αυξημένη αξία.

Δεδομένα, επιλογές όπως το combo για χάντικαπ -4,5 του Παναθηναϊκού μαζί με Over 167,5 πόντους και Over 2,5 τρίποντα του Κέντρικ Ναν στο 6.25 ή το αντίστοιχο για 15+ πόντους και 5+ ασίστ από τον Εβάν Φουρνιέ σε συνδυασμό με Over 7,5 ριμπάουντ του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο 8.60 είναι επιλογές που δεν τις προσπερνά κανείς εύκολα.

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